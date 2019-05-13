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В Польше назвали сумму репараций от ФРГ за ущерб во Второй мировой войне

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Фото: Global Look Press/Mateusz Wlodarczyk
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Глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик заявил, что сумма компенсаций от Германии за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, превышает $1 трлн. Об этом он в понедельник, 13 мая, рассказал газете Sieci.

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По его словам, отчет, в котором всесторонне оцениваются понесенные Польшей потери, в ближайшее время будет передан руководству страны.

«Это вопрос к руководству нашего государства, что они будут делать с этим документом. Лично я считаю, что было бы хорошей идеей обнародовать документ 1 сентября 2019 года, в 80-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на Польшу», — заявил Муларчик.

Он отметил, что не хочет раскрывать сумму ущерба, которая фигурирует в отчете, но подтвердил, что она превышает $1 трлн.

В октябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что тема репараций от Германии всё еще открыта, и компенсации Варшава так и не получила.

В ФРГ неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо компенсаций, поскольку в 1953 году Польша официально отказалась от них.

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