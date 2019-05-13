В Польше назвали сумму репараций от ФРГ за ущерб во Второй мировой войне
Глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик заявил, что сумма компенсаций от Германии за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, превышает $1 трлн. Об этом он в понедельник, 13 мая, рассказал газете Sieci.
По его словам, отчет, в котором всесторонне оцениваются понесенные Польшей потери, в ближайшее время будет передан руководству страны.
«Это вопрос к руководству нашего государства, что они будут делать с этим документом. Лично я считаю, что было бы хорошей идеей обнародовать документ 1 сентября 2019 года, в 80-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на Польшу», — заявил Муларчик.
Он отметил, что не хочет раскрывать сумму ущерба, которая фигурирует в отчете, но подтвердил, что она превышает $1 трлн.
В октябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что тема репараций от Германии всё еще открыта, и компенсации Варшава так и не получила.
В ФРГ неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо компенсаций, поскольку в 1953 году Польша официально отказалась от них.