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В Польше попросили Трампа помочь взыскать репарации с РФ и Германии

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Фото: REUTERS/Jim Young
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Польские «патриоты и христиане» опубликовали петицию на сайте Белого дома, в которой просят президента США Дональда Трампа помочь Варшаве добиться от Москвы и Берлина репараций по итогам Второй мировой войны. Об этом пишет журнал The New American.

Авторы петиции подчеркнули, что выплата репараций необходима для достижения «исторической справедливости» и обусловлена «моральными и историческими причинами».

По мнению составителей петиции, Польша была «буквально уничтожена и порабощена во время войны и после ее окончания».

Также они указали, что Польша была завоевана в сентябре 1939 года «диктаторскими режимами Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина», пишет «Газета.Ру».

В октябре прошлого года президент Польши Анджей Дуда объявил открытой тему репарационных требований к Германии за совершенные во время Второй мировой войны преступления. Он добавил, что для решения данного вопроса в польском парламенте уже создана специальная экспертная группа.

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