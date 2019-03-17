Поляки попросили у Трампа помощи во взыскании с России и ФРГ репараций

Польские активисты попросили содействия у президента США Дональда Трампа в получении репараций по итогам Второй мировой войны от России и Германии.

Авторы петиции, размещенной на сайте Белого дома, утверждают, что Польша была оккупирована Россией, и указывают, что именно благодаря политике США многие государства и народы «получили адекватную компенсацию за Вторую мировую войну».

«К сожалению, в 1944 году польская нация была оставлена под русской оккупацией и до сих пор не получила справедливой компенсации за ошибки, нанесенные немецкими и русскими захватчиками», — цитирует обращение «Федеральное агентство новостей».

Далее они называют США победителем во Второй мировой войне и гарантом соглашений о возвращении военных репараций из России и ФРГ.

К настоящему времени петицию, размещенную в феврале, подписали более 6 тыс. человек. Чтобы обращение рассмотрели в Белом доме, документ должен набрать до 20 марта еще 93 тыс. подписей.

В октябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда объявил открытой тему репарационных требований к Германии за совершенные во время Второй мировой войны преступления. Тогда же Польша сообщила о намерении пересчитать потери во время конфликта. Свое решение Варшава объяснила тем, что заявленная ранее сумма в размере около $850 млрд была сформирована на основании устаревшего отчета. В правительстве ФРГ неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо компенсаций, поскольку в 1953 году Польша официально отказалась от них.

При этом летом прошлого года в польской правящей партии «Право и справедливость» заявили о намерении Варшавы добиваться военных репараций от России, напоминает «РИА Новости». В Москве в ответ заявили об отсутствии у Польши прав на компенсации, а также посоветовали игнорировать подобные инициативы.