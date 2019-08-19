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В Польше возмутились суммой репараций от Германии

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Фото: TASS/Monika Skolimowska/dpa
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Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных от Германии репараций после окончания Второй мировой войны «минимальной». Об этом пишет Frankfurter Allgemeine 19 августа.

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По словам министра, Польша сильнее других стран пострадала от действий фашистов и при этом «подверглась дискриминации» при выплате компенсаций.

«Существуют страны, которые потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций. Это справедливо?» — поинтересовался Чапутович, имея ввиду Францию и Нидерланды.

Глава ведомства утверждает, что сейчас Варшава вынуждена обращаться к этой теме, так как в 1990-е Германия давлением якобы заставила Польшу замять вопрос.

В этот же день в германском МИДе ответили, что позиция Берлина по вопросу репараций не изменилась, пишет ТАСС.

Тему репарационных требований впервые спустя долгое время поднял президент Польши Анджей Дуда в октябре 2018 года. Тогда же Польша сообщила о намерении пересчитать сумму компенсаций, пояснив, что выплаченные ранее $850 млрд были подсчитаны на основании устаревшего отчета. В апреле Варшава требовала $900 млрд, а в мае — уже $1 трлн.

В правительстве ФРГ отвечают, что не видят оснований для выплаты компенсаций, так как в 1953 году Польша официально отказалась от них.

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