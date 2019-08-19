В Польше возмутились суммой репараций от Германии

Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных от Германии репараций после окончания Второй мировой войны «минимальной». Об этом пишет Frankfurter Allgemeine 19 августа.

По словам министра, Польша сильнее других стран пострадала от действий фашистов и при этом «подверглась дискриминации» при выплате компенсаций.

«Существуют страны, которые потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций. Это справедливо?» — поинтересовался Чапутович, имея ввиду Францию и Нидерланды.

Глава ведомства утверждает, что сейчас Варшава вынуждена обращаться к этой теме, так как в 1990-е Германия давлением якобы заставила Польшу замять вопрос.

В этот же день в германском МИДе ответили, что позиция Берлина по вопросу репараций не изменилась, пишет ТАСС.

Тему репарационных требований впервые спустя долгое время поднял президент Польши Анджей Дуда в октябре 2018 года. Тогда же Польша сообщила о намерении пересчитать сумму компенсаций, пояснив, что выплаченные ранее $850 млрд были подсчитаны на основании устаревшего отчета. В апреле Варшава требовала $900 млрд, а в мае — уже $1 трлн.

В правительстве ФРГ отвечают, что не видят оснований для выплаты компенсаций, так как в 1953 году Польша официально отказалась от них.