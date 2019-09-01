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Президент ФРГ вылетел в Польшу с опозданием из-за проблем с самолетом

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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вылетел в Польшу с опозданием из-за возникших трудностей с правительственным самолетом Airbus A321. Об этом сообщил польский телеканал TVP Info в субботу, 31 августа.

Из-за неполадок Штайнмайер отправился на резервном борте Airbus A319. По информации телеканала, причиной смены воздушного судна стала неисправность в работе системы защиты от обледенения.

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Глава государства прибыл в польский город Велюнь для участия в памятном мероприятии 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В своей речи, как отмечает немецкий телеканал n-tv, Штайнмайер заявил, что именно немцы совершили преступление против человечества в Польше. Он также подчеркнул, что преклоняется перед всеми польскими жертвами немецкой тирании и попросил у них прощения.

«Вторая мировая война изменила мир, мы никогда не должны об этом забывать. (...) Мы не можем устранить несправедливость и страдания, которые мы перенесли, и никогда не сможем этого компенсировать», — добавил в своем выступлении Штайнмайер. По его словам, ответственность Германии за содеянное в прошлом никуда не уходит.

Лидер республики Анджей Дуда поблагодарил Штайнмайера за присутствие в польском городе в этот день. В Велюни главы государств возложат венки у мемориального камня в память об уничтоженном бомбардировкой костеле, памятника на месте разрушенной синагоги, таблицы в память жертв пострадавшего от бомб госпиталя, пишет «РИА Новости».

В воскресенье в Велюни проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине нападения фашистской Германии на Польшу. Велюнь первой подверглась бомбардировке, погибли 1,2 тыс. человек. Также памятные мероприятия пройдут в Варшаве, на них приглашены делегации стран НАТО, Евросоюза и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина).

Однако Россия приглашения не получала. В Варшаве это объяснили тем, что РФ не состоит в международных союзах, дружественных Польше, а также Москва якобы не заинтересована в донесении «исторической правды». Кроме того, в республике заявили о пересмотре подхода к вопросам истории, поэтому Польша пригласила не российского лидера Владимира Путина, как это было десять лет назад, а президента США Дональда Трампа.

В Совете Федерации назвали такой шаг проявлением политической неблагодарности. Сам же Путин заверил, что спокойно воспринял решение Варшавы. Позже местные СМИ сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался ехать в Польшу. Вместо него в памятных мероприятиях страну представит посол.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. В последние годы антироссийски настроенные власти Варшавы игнорируют вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом, несмотря на то что именно солдаты Красной армии освобождали захваченные страны Европы, в том числе Польшу.

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