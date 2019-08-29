Две войны: россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной

Только треть россиян может правильно назвать дату начала Второй мировой войны, а каждый второй считает, что она началась в 1941 году. Об этом говорят данные свежего опроса ВЦИОМ, с которым ознакомились «Известия». Большинство респондентов помнят союзников и противников СССР и не сомневаются, что Советский Союз внес основной либо очень значительный вклад в победу.

К 80-й годовщине с начала Второй мировой войны ВЦИОМ выяснил, что россияне знают о ее истории: каковы ее причины, кто воевал на стороне СССР и против него, а также как нынешние поколения оценивают вклад разных стран в победу.

Большинство опрошенных без труда перечислили стороны конфликта: союзниками СССР назвали США, Великобританию и Францию, а противниками — Германию, Японию и Италию. Чаще всего правильные ответы давали представители старшего поколения в возрасте от 45 до 59 и от 60 лет. И значительно реже — респонденты 18–24 лет. Однако затруднения вызвала дата начала войны: лишь 32% ответили правильно, назвав 1939 год, еще 52% посчитали, что Вторая мировая началась в 1941 году, остальные опрошенные назвали другие даты либо вообще затруднились ответить.

— Преимущественно правильный ответ давали респонденты с высшим или неполным высшим образованием (48%). Ошибались чаще граждане без высшего образования, — говорят социологи ВЦИОМ.

Такая картина удручает, но уже не кажется необычной, подчеркивает доктор исторических наук Владимир Лавров. Он считает, что падение грамотности в вопросах истории особенно заметно в последние годы.

— В своей преподавательской деятельности я часто сталкиваюсь с тем, что первокурсники путают Вторую мировую войну с Великой Отечественной. Многие не могут назвать военачальников СССР: даже Жукова и Рокоссовского. При этом, когда я сам учился, это знали даже полные двоечники. Сейчас же, к сожалению, мне иногда приходится слышать, что во Вторую мировую советскими войсками руководил Суворов, — сказал эксперт.

Такая ситуация связана, в первую очередь, со снижением количества академических часов, которые отводятся на изучение истории — как отечественной, так и мировой, считает Владимир Лавров. Также, по его мнению, сказывается снижение авторитета учителя: дисциплина школьников и студентов падает, они чаще отвлекаются и хуже усваивают материал.

Среди причин начала Второй мировой войны россияне чаще всего называют борьбу за ресурсы и передел сфер влияния на планете. Такую версию высказал каждый седьмой, или 14% всех опрошенных. Чуть реже в качестве повода к войне называли стремление Германии завоевать всех, расширить территорию и достичь мирового господства — 13% наших соотечественников придерживаются такого мнения. Каждый десятый респондент указал на попытку Германии захватить Россию или на разногласия между странами, а также состояние мировой политики. При этом больше трети россиян не определились в вопросе о причинах начала Второй мировой войны.

Большинство россиян не сомневаются, что СССР внес основной либо очень значительный вклад в победу во Второй мировой войне. Но при этом за последние десять лет процент уверенности в этом несколько снизился. Так, по данным ВЦИОМ, в 2009 году такую оценку давали 88% респондентов, а вот к 2019 году этот показатель упал до 84%. Чаще всего такую оценку дают мужчины (90%) и люди в возрасте 45–59 лет (87%) и от 60 лет (90%).

Этот феномен объясняется влиянием современных средств массовой коммуникации, отмечает Владимир Лавров.

— Как видно, старшее поколение знает, какой вклад внес СССР в победу. А вот молодежь из-за интернета, либеральных и прозападнических СМИ постепенно начинает сомневаться. Ведь не секрет, что западные политологи склонны преуменьшать значение нашей страны для победы, замалчивать отдельные эпизоды, — заключил историк.

Следующими по значимости вклада в победу россияне традиционно называют США и Великобританию: 29 и 25% соответственно. Десять лет назад картина мнений была примерно такой же — о значительном вкладе США говорили 30% респондентов, о Великобритании — 26%. Но всё же чаще россияне утверждают, что вклад этих стран в победу был незначителен. Кроме того, приблизительно по 40% опрошенных считают незначительным вклад Франции и Китая.