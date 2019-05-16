Только правда: каким должно быть кино о Великой Отечественной

Как сегодня снимать кино о войне для широкого зрителя? Этот далеко не праздный вопрос стал темой круглого стола в пресс-центре МИЦ «Известия». Назывался он «Коридор бессмертия»: без права на вымысел» и был посвящен военной драме Федора Попова, недавно вышедшей в российский прокат. В том, как помирить правду документальную и художественную, «Известия» разбирались вместе с экспертами и создателями фильма.

«Коридор бессмертия» рассказывает о малоизвестной странице истории обороны Ленинграда. В суровую зиму 1943 года под огнем немецкой артиллерии за 17 дней была построена железнодорожная линия Поляны–Шлиссельбург длиной 33 км. Именно по ней в течение года в осажденный город доставлялись три четверти жизненно необходимых грузов. В официальной литературе эта магистраль получила название «Дорога Победы». Сами же железнодорожники называли ее «коридором смерти».

Правда или зрелище

Как рассказал Федор Попов, об этом героическом эпизоде он узнал случайно из статьи в журнале и удивился, как мало известны эти события даже самим петербуржцам и железнодорожникам. По этой причине он и решил снять фильм. По собственному признанию, работая над сценарием, Попов долго думал, как сделать кино правдивое, но зрелищное, однако оказалось, что вариантов не так уж много.

— Какого-то одного рецепта нет. Любой жанр имеет право на жизнь — в зависимости от того, какая война, какой эпизод этой войны. Например, многие помнят фильм «Гусарская баллада» нашего великого режиссера Эльдара Рязанова. А теперь представим, что сняли некую балладу про блокаду Ленинграда — с песнями и прочим? Это будет выглядеть кощунственным. Каждая тема требует особого воплощения, и мне кажется, в данном случае только один подход применим — очень уважительный к нашей истории, к нашим людям, которые пережили блокаду, — пояснил режиссер.

«Коридор бессмертия» имеет документальную основу. Отец соавтора сценария Дмитрия Каралиса был политруком — начальником поезда на той самой Шлиссельбургской магистрали. У главного героя Жоры по прозвищу Полундра (его сыграл Артем Алексеев) есть реальный прототип — Георгий Федоров, чьи дети, внуки живы и видели фильм, а правнучка даже снялась в небольшой роли.

— Кино, о чем бы оно ни повествовало, должно быть в первую очередь о людях, о человеческих взаимоотношениях, — уверен Дмитрий Каралис. — Поэтому самое важное для нас было найти героев, чья судьба была бы интересна зрителям и через которых можно увидеть всю историческую картину. За моей спиной (сценарист говорил по видеосвязи. — «Известия») находятся два книжных шкафа, один из которых заполнен папками с материалами и воспоминаниями участников. Там изложена вся фактология. Люди писали после войны о том, что они переживали, какие были коллизии, какие отношения.

Мемуарная стилистика

По словам Дмитрия Каралиса, без этой массы документов, которые он получил от ветеранов или отыскал сам в архивах, сценарий бы не состоялся или оказался неправдив. Как признался журналист агентства Sputnik Лев Рыжков, участвовавший в дискуссии, он сразу разглядел в фильме эту «мемуарную стилистику». Именно внешне незатейливая канва событий и убедила его в правдивости показанных событий.

— В картине есть интересные детали, которые нарочно не придумаешь, — например, «живые светофоры». Сам факт того, что были девушки, которые стояли на путях, отслеживали бомбы, вспышки орудий и об этом, рискуя жизнью, докладывали, тянет на отдельное кино, — поделился журналист. — И вот что еще подкупает. В некоторых фильмах о войне бедность архивов, недостаток информации нередко восполняют фантазией. Здесь же я увидел другое. Сухую мемуарную строчку заполнили характерами. Они живые, симпатичные, за них переживаешь.

Достоверность фильма оценили и железнодорожники, и историки. От лица первых говорил глава профсоюзного комитета РЖД Юрий Чаплыгин. «Коридор бессмертия» консультировали (и даже снимались в нем) настоящие железнодорожники, поэтому с профессиональной точки зрения в нем не оказалось «фальши, лжи, обмана», отметил он. В свою очередь, Дмитрий Суржик, кандидат исторических наук и методист Музея Победы, поблагодарил создателей за обращение к теме подвига тыла, которой не уделяется достаточно внимания. Его позиция относительно достоверности оказалась самой жесткой.

— Некий элемент вымысла в художественном кино может быть, но он не должен распространяться дальше имен или отдельных героев. Каждый герой должен отразить жизненную ситуацию. Исходя из этого, фильм «Коридор бессмертия» стоит назвать полудокументальным, — считает историк. — Если говорить более абстрактно, я уверен, что нельзя на тему войны сделать просто боевик, который посмотрел и забыл. И просто просветительское, скучное кино тоже не нужно. Важно найти эту грань, создать многогранный глубокий фильм, который можно смотреть многократно. Как те же «Семнадцать мгновений весны».

В процессе создания «Коридор бессмертия» столкнулся с множеством трудностей — часть выделенных государством денег пропала в банке, у которого отозвали лицензию, тормозила съемки и погода (зима выдалась аномально теплой, в итоге пронизывающий холод снимали даже летом), однако самым сложным оказался прокат. Судьба любого фильма, если это не чистое развлечение, сегодня проблематична, отметил Федор Попов.

На прощание Дмитрий Суржик высказал пожелание режиссеру — если стоит выбор снимать кино сложное или простое, надо выбирать сложное: «Закаляйте себя и своего зрителя». На это Попов ответил, что как сын фронтовика легких путей он не ищет.