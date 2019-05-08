Одни старики: Фильмы о войне россияне оценили выше современных

Россияне предпочитают смотреть именно советские фильмы о Великой Отечественной войне. Они лучше современных, уверены 55% участников опроса ВЦИОМа «Любимые фильмы о войне», с которым ознакомились «Известия». Больше всего гражданам нравятся «В бой идут одни «старики», «А зори здесь тихие» и «Они сражались за Родину». Советские фильмы дают зрителям ощущение достоверности, поскольку снимались очевидцами событий и на основе качественной литературы, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.

Из кинокартин о Великой Отечественной войне россиянам больше всего нравится работа Леонида Быкова «В бой идут одни «старики» (26%). Также в числе своих любимых художественных фильмов респонденты назвали «А зори здесь тихие» (20%), «Они сражались за Родину» (15%), «17 мгновений весны» (13%) и вышедший в прокат в прошлом году «Т-34» (13%).

Только 16% опрошенных считают, что современные фильмы и сериалы о Великой Отечественной войне лучше советских. Большинство участников исследования — 55% — уверены, что снимать их стали хуже, поэтому отдают предпочтение старым. А 20% заявили, что не видят между советским и современным кино о войне никакой разницы.

Поколение Z (те, кто родился во второй половине 1990-х и в 2000-е) часто не разделяет пристрастия старших поколений, прокомментировал итоги опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов. Для молодежи, не достигшей 24 лет, историческая достоверность, драматизм фильма и качество игры актеров не являются определяющими критериями качества картины, отметил он.

— Для них важнее динамичный сюжет, эмоциональность, насыщенность видеоряда, интрига. Современный кинематограф не сможет существовать, если не будет принимать в расчет эти качества. Не являются исключением и фильмы о войне — для того чтобы их смотрела молодежь, режиссерам и актерам приходится соответствовать ее вкусам, — полагает социолог.

Советские фильмы дают зрителям ощущение достоверности, считает главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков. Они снимались в таком формате, что люди, не заставшие войны, часто не могут отличить их от хроники. Например, «Октябрь», снятый к десятилетию революции 1917 года, некоторые принимают за документальное кино.

— Советские фильмы снимались режиссерами-фронтовиками или людьми, которые так или иначе застали войну. Современный кинематограф не может этим похвастаться, — считает историк. — Спецэффекты, без которых сейчас невозможно снять ни один фильм, делают его современным, «смотрибельным», но отнимают эффект достоверности. Кроме того, представления режиссеров, которые являются внуками или даже правнуками солдат Победы, расходятся с тем, что россияне считают правдой о войне. И этот диссонанс восприятия тоже не позволяет рассматривать современное кино о войне как аутентичное.

Он уверен, что многое зависит и от качества литературы, на основе которой снимаются фильмы.

— Современные сценарии пишутся не писателями, а продюсерами. Серьезная, качественная литература о войне с того времени не написана. Какими бы кассовыми ни были фильмы. Кассовость — это все-таки не про то. Это коммерческий успех, — подчеркнул Владимир Рудаков.

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 3 мая 2019 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. россиян.