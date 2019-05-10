Она и немцы: девочка против нацистов, солдаты в самоволке и две аферистки

Маленькая девочка ведет личную войну, афганцы вызволяют своих из плена, а Энн Хэтэуэй узнает, что такое черная неблагодарность. Почти половину релизов праздничной недели составляют российские патриотические фильмы, но нашлось место и чистому жанру. «Известия» рассказывают, что смотреть в кино.

«Война Анны»

Один из самых неординарных релизов последних лет. И первый опыт сотрудничества сценариста «Аритмии» Наталии Мещаниновой и режиссера «Овсянок» Алексея Федорченко. Так о Великой Отечественной войне у нас еще не снимали. Получился если не хоррор, то страшная сказка — о том, как шестилетняя девочка (удивительная Марта Козлова) два года выживала в оккупированном немцами доме.

Свой путь к зрителю картина начала с фестиваля в Роттердаме, показалась на «Кинотавре» и в итоге собрала ворох призов, многие из которых отошли юной актрисе-дебютантке. «Война Анны» даже стала лучшим фильмом года по версии как «Ники», так и «Золотого орла». Такого единомыслия двух киноакадемий не было лет десять со времен «Стиляг».

Тем, кто хочет увидеть это кино на большом экране, стоит поторопиться: его будут показывать по схеме «Довлатова» всего четыре дня, и в этот раз, обещают создатели, без пролонгации проката. Кто не успел, тот опоздал.

Режиссер: Алексей Федорченко

В главной роли Марта Козлова

«Братство»

1988 год. Советские войска собираются покидать Афганистан. Война почти кончилась, но в том-то и дело, что почти. 108-я мотострелковая дивизия собирается отступать через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов. Дело может обойтись без кровопролития, однако к духам случайно попадает в плен советский пилот. С таким козырем на руках боевики теперь могут поторговаться. Как спасти одного и никого не подставить под пули?

Новый фильм Павла Лунгина оказался в центре внимания задолго до проката. Хотя фильм снят по воспоминаниям афганцев, нашлись ветераны, которым такая не парадная и не бравурная версия событий пришлась не по душе. Теперь черед за зрителем. Так или иначе, режиссер прервал заговор молчания вокруг афганской темы, которую российское кино долгие годы обходило стороной, и это уже можно записать в плюс. А также снял в главной роли Кирилла Пирогова, что в последнее время случается нечасто.

Режиссер: Павел Лунгин

В ролях: Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров, Олег Васильков, Антон Момот

«На Париж»

Всего к Дню Победы в этом году приурочено три картины — и ни одна не похожа на другую. С авторской «Войной Анны» соседствует масштабная военная драма «Коридор бессмертия» о блокаде Ленинграда, а оттеняет их комедия «На Париж» Сергея Саркисова. Снята она по сценарию Станислава Говорухина и основана на реальном случае, произошедшем в мае 1945 года с Героем Советского Союза Александром Милюковым.

Друзья-товарищи, которые плечом к плечу прошли до Берлина, решили отметить Победу не где-нибудь, а в городе мечты — Париже. Реквизировали транспорт немецкого генерала и махнули на день, однако напоролись на бойцов «Смерша», для которых война еще идет и законы военного времени действуют. В картине впечатляющий актерский состав — от Дмитрия Певцова и Сергея Маковецкого в ведущих ролях до Ренаты Литвиновой и Михаила Ефремова в эпизодах.

Режиссер: Сергей Саркисов

В ролях: Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин, Федор Добронравов, Игорь Золотовицкий, Михаил Ефремов

«Отпетые мошенницы»

Профессиональная аферистка Жозефин (Энн Хэтэуэй) как-то в поезде повстречала корпулентную коллегу Лонни (Ребел Уилсон) и взяла ее под крыло, чтобы передать азы мастерства. Дело, впрочем, идет не слишком гладко. Подопечная звезд с неба не хватает, предпочитает работать грубо и на авось. А однажды и вовсе берет и восстает против учителя. Один тропический остров, одна цель и две конкурентки. Профессионализм против юношеской наглости.

Фильм дебютанта Криса Эддисона — это ремейк почти одноименной классики «Отпетые мошенники» Фрэнка Оза с Майклом Кейном и Стивом Мартином. Который, в свою очередь, был ремейком другого культового фильма «Сказка на ночь» Ральфа Леви, где роли друзей-конкурентов играли Марлон Брандо и Дэвид Нивен.

Режиссер: Крис Эддисон

В ролях: Энн Хэтэуэй, Ребел Уилсон, Тим Блейк Нельсон, Алекс Шарп, Мина Райанн

«Отель Мумбаи: Противостояние»

Роскошный отель «Тадж-Махал Палас» — островок спокойствия и комфорта посреди вавилонского столпотворения города Мумбаи. Здесь останавливаются обеспеченные гости из-за границы, ну а работают местные и бедные. Между ними огромная дистанция. Но скоро и те и другие будут вынуждены сообща бороться за собственные жизни, когда гостиницу выберут своей целью террористы.

Этот напряженный триллер основан на реальных событиях — серии террористических актов, произошедших в индийском городе Мумбаи с 26 по 29 ноября 2008 года. Главные роли исполнили Арми Хаммер («Агенты А.Н.К.Л.») и Дев Патель («Миллионер из трущоб»). Премьера фильма состоялась на фестивале в Торонто.

Режиссер: Энтони Марас

В ролях: Арми Хаммер, Джейсон Айзекс, Назанин Бониади, Дев Патель, Наташа Лю Бордиццо