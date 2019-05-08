Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Коридор бессмертия» (18+)

Режиссер: Федор Попов; в ролях: Игорь Ясулович, Александр Яценко, Дарья Екамасова, Артем Алексеев, Тагир Рахимов, Хавьер Кальво, Татьяна Лялина, Михаил Хмуров и другие

Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941/42 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС. Ценой смертельного риска бригаде предстоит доставлять в Ленинград три четверти всех грузов и военного снаряжения.

«Война Анны» (12+)

Фото: WDSSPR

Режиссер: Алексей Федорченко; в ролях: Марта Козлова

Вся семья главной героини погибает во время массового расстрела. Сама она чудом остается в живых — мать закрыла ее своим телом. Больше двух лет девочка живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освободят от нацистов. Невероятно, но Анне удается не только выжить, но и сохранить в себе человеческое начало. Ей помогают в этом ее собственные воспоминания о родителях, доме, а также друг, который спасает ее от полного одиночества.

«На Париж» (18+)

Фото: Пионер

Режиссер: Сергей Саркисов; в ролях: Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин, Федор Добронравов, Игорь Золотовицкий, Александр Рапопорт, Алина Ланина и другие

История советских офицеров, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже. Друзья, выдержавшие страшный путь, доходят до самого Берлина и берут курс на новую жизнь, любовь, захватывающие приключения и город мечты.

«Отпетые мошенницы» (16+)

Фото: UPI

Режиссер: Крис Эддисон; в ролях: Энн Хэтэуэй, Ребел Уилсон, Тим Блейк Нельсон, Алекс Шарп, Каспер Кристенсен, Мина Райанн, Ингрид Оливер, Сара-Стефани

Как стать успешной мошенницей? Всегда будь во всеоружии: высокие каблуки, яркая помада и, главное, утягивающее белье. Будь готова расплакаться в любой момент. Ни один мужчина не устоит перед женскими слезами. Бери всё, что плохо лежит и хорошо блестит. За каждым миллионом может скрываться миллиард. Не откажи себе в удовольствии проверить.

«Братство» (16+)

Фото: WDSSPR

Режиссер: Павел Лунгин; в ролях: Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров, Олег Васильков, Антон Момот, Михаил Кремер, Александр Кузнецов, Кирилл Ермичев, Роман Колотухин, Василий Буткевич и другие

1988 год, канун вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы — штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило — не бросать своих.

«Маугли дикой планеты» (6+)

Фото: Экспонента

Режиссер: Эрик Тости

Попав в метеоритный дождь, юный космический исследователь Вилли оказывается на неизвестной планете. С помощью робота Бака он должен выжить здесь до прибытия спасательной миссии его родителей. Но батарея Бака быстро садится, и, чтобы спасти робота и вернуться домой, Вилли придется найти новых друзей и научиться жить по законам джунглей дикой планеты.

«Мульт в кино. Выпуск 96. Будет интересно!» (0+)

Фото: Мульт в кино

Режиссеры: Елена Полякова, Александр Воробьев, Ася Стрельбицкая, Вадим Оборвалов, Вера Мякишева, Анастасия Чернова

В новом выпуске волшебницы из Сказочного патруля спасут репутацию Кота, а Домики научатся летать. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Ми-Ми-Мишки», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Деревяшки».

«Мгновения весны». Вечер музыки М. Таривердиева (6+)

Фото: ТАСС/Николай Невский

На концерте к Дню Победы прозвучат произведения Микаэла Таривердиева: «Песня о далекой Родине», «Мгновения», музыка к фильму Михаила Калика «Юность наших отцов», моноопера «Ожидание» по поэме Роберта Рождественского. В вечере принимают участие симфонический оркестр «Новая Россия» (художественный руководитель Юрий Башмет), дирижер Владимир Понькин, солистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталия Петрожицкая, солист Большого театра Петр Мигунов, артисты театра и кино Александра Урсуляк, Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов.

8 мая, 19:00, Концертный зал «Зарядье», Большой зал

«Песни Победы» (12+)

Фото: dzigartheater.ru

В исполнении артистов театра прозвучат знакомые с детства пронзительные стихи и песни о любви, расставании, о героях, которым было всего по 19 лет…

9 мая, 18:00, Театр п/р Армена Джигарханяна, Малая сцена

«Слава КПСС» (12+)

Фото: zloyrock.ru

Перед гостями выступит лидер скандальной группы «Антихайпъ» Слава КПСС. На вечере будут презентованы две новые пластинки «Занозы» EP и микстейп «Оттенки барда», а также прозвучат популярные рэп-композиции артиста. В концерте примут участие: Б. Бродский, С. Мармеладова, В. Дядька, П. Пепел, В. Лапа.

11 мая, 18:00, ЗИЛ

«Ложь во спасение» (16+)

Фото: lenkom.ru

Сценическая версия пьесы Алехандро Касоны «Когда деревья были большими». Режиссер Глеб Панфилов ищет ответ на вечный вопрос: может ли ложь быть во спасение и возможно ли ложью человека спасти? В главной роли — народная артистка СССР Инна Чурикова.

8 мая, 19:00, «Ленком»

«Последний срок» (12+)

Фото: mxat-teatr.ru

Премьера во МХАТе. Сергей Пускепалис поставил спектакль по повести Валентина Распутина, написанной в 1970-е годы. По мнению режиссера, произведения Распутина «заставляют нас заново осмыслить нашу знаковость, «русскость», наши родовые приметы, позволяют увидеть, за чем и в чем спрятана настоящая жизнь». В спектакле заняты: народный артист России Михаил Кабанов, заслуженные артистки России Лидия Матасова и Ирина Фадина, Юрий Болохов, Елена Коробейникова и другие.

8 мая, 19:00, МХАТ им. М. Горького

«Одна абсолютно счастливая деревня» (12+)

Фото: fomenko.theatre.ru

Классический спектакль из репертуара театра, поставленный самим Петром Фоменко. Режиссер пытался создать на сцене атмосферу, максимально близкую к описанной автором повести Борисом Вахтиным. Для этого он выбрал форму сценических зарисовок, в которых переплетаются жизнь, фантазия, сны. И, конечно же, все их объединяет одна общая тема — начало войны, которая навсегда (или не навсегда?) меняет жизнь «одной абсолютно счастливой деревни».

9 мая, 19:00, Мастерская П. Фоменко, Старая сцена

«Метод Гренхольма» (18+)

Фото: theatreofnations.ru

Болгарский режиссер Явор Гырдев поставил пьесу испанского драматурга Жорди Гальсерана. В спектакле фигурируют четыре персонажа, каждый из которых хочет занять престижную вакансию в крупной фирме. Самоуверенные претенденты готовы на всё ради успеха. В главной роли — заслуженный артист России Сергей Чонишвили.

10 мая, 19:00, Театр Наций

«Король Лир» (12+)

Фото: satirikon.ru

Спектакль Юрия Бутусова, отмеченный «Золотой маской» за лучшую мужскую роль (Константин Райкин). Предлагая зрителю сложную метафорическую структуру повествования, режиссер рассказывает историю, в которой распад семьи, страны, личности связаны друг с другом. Король Лир вообразил себя равным Богу — вот и отдал королевство дочерям, чтобы просто посмотреть, что из этого получится.

10 мая, 19:00, «Сатирикон»

«Чайка» (12+)

Фото: stanmus.ru

МАМТ возобновляет показы балета Джона Ноймайера. Спектакль предназначен для ценителей русской литературы и поклонников тотальных авторских постановок. Единоличный творец балета — либреттист, хореограф, сценограф, автор костюмов и световой партитуры Джон Ноймайер — разделил авторство лишь с Антоном Чеховым.

11–12 мая, 19:00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Алиса в Стране чудес» (6+)

Фото: m-g-t.ru/Ксения Угольникова

Сергей Безруков и Сергей Виноградов поставили спектакль по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Вслед за любознательной девочкой Алисой театр приглашает своих зрителей отправиться за Белым Кроликом и совершить путешествие в сказочный мир, где невероятные приключения ждут буквально за каждым углом. Проводником по Стране чудес станет очаровательный Чеширский кот, который познакомит Алису с Безумным Шляпником, Мартовским Зайцем, Королевой и другими занятными существами.

11–12 мая, 12:00, Губернский театр

«Арлекины Серебряного века. К.А. Сомов, Н.Н. Сапунов, С.Ю. Судейкин» (0+)

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Завершается выставка графики, приуроченная к приближающемуся 150-летию живописца и графика Константина Сомова. Экспозиция построена как три камерные персональные выставки знаменитых художников — Константина Сомова, Николая Сапунова, Сергея Судейкина, объединенные темой Арлекина. Именно в их судьбе и творчестве Серебряный век нашел наиболее последовательное и совершенное воплощение и творчеством этих мастеров практически исчерпался.

До 19 мая, Третьяковская галерея

«Человек как рамка для ландшафта» (18+)

Фото: garagemca.org

Выставка российского художника, писателя, теоретика искусства Павла Пепперштейна представляет собой последовательность комнат, в каждой из которых развивается одна тема — например, «Библиотека» собрана из книг, выдуманных Пепперштейном. Их невозможно открыть, зритель видит только корешки изданий. Через всю экспозицию, где есть место театральным и театрализованным архитектурным решениям, проходит несколько сквозных элементов, в частности различные орнаменты. Специально для этого проекта художник создал два десятка новых произведений, в том числе графические работы, видео и инсталляции.

До 2 июня, Музей современного искусства «Гараж»

«Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке» (0+)

Фото: kreml.ru

В Музеях Московского Кремля проходит выставка из собрания пекинского Музея дворца (Гугун), посвященная эпохе правления императора Цяньлуна (1736–1796). В Россию привезли более ста экспонатов, среди которых парадные одеяния, украшения, произведения живописи и каллиграфии. А также утварь, музыкальные инструменты и ритуальные предметы, использовавшиеся во время государственных церемоний и в придворном обиходе.

До 30 мая, выставочные залы Успенской звонницы и Патриаршего дворца