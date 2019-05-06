И снова неуловимые: «Мстители» ставят рекорды в российском прокате

Праздничный уикенд с рекордным результатом выиграли «Мстители: Финал». По данным ЕАИС, за четыре дня комикс заработал 828 млн рублей. А с учетом первых трех дней проката общий бокс-офис составил почти 2 млрд. Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, на прошедшей неделе итоговая серия популярной саги обновила сразу несколько рекордов российского проката: от предварительных продаж до лучшей кассы за сутки и в стартовый день. Кроме того, картина получила самый «быстрый» миллиард.

— Фильм «Мстители: Финал» уже стал самым кассовым релизом 2019 года, но окажется ли он абсолютным кассовым чемпионом, пока говорить преждевременно. Всё будет зависеть от динамики посещаемости на второй неделе, — подчеркнула эксперт. — Уже можно сказать о безусловном рекорде сборов в рамках франшизы. Более 10 лет Marvel выпускает фильмы, посвященные героям своей киновселенной, и с каждым годом увеличивает фанатскую базу. В самое ближайшее время «Мстители: Финал» обойдут пятую часть «Пиратов Карибского моря», которая была самым кассовым сиквелом в российском прокате.

Невероятный успех «Мстителей» не помешал другим релизам. Голливудская мелодрама «В метре друг от друга» оправдала прогнозы и заняла вторую строчку с результатом в 80 млн. Стартовые сборы оказались значительно выше тех, что получили сходные по сюжету и целевой аудитории мелодрамы «Виноваты звезды» и «Весь этот мир». Такие цифры можно связать как с успехом одноименного романа, так и с популярностью главного артиста Коула Спроуса, известного по подростковому сериалу «Ривердэйл», считает эксперт.

На третьем месте с кассой около 64 млн расположился российский мультфильм «Большое путешествие», который благодаря праздникам смог собрать почти втрое больше, чем в первый уикенд. Теперь в его копилке 112 млн. Следом, на четвертой позиции, идет авантюрная комедия «Миллиард» с Владимиром Машковым, записавшая на счет 57 млн. Итого за три недели релиз смог получить от зрителей 375 млн. Замыкает первую пятерку историческая драма «Игры разумов» с Мэлом Гибсоном и Шоном Пенном, заработавшая 16 млн за этот уикенд и 45 млн — за две недели проката.

— Ко Дню Победы на экраны традиционно выходит несколько военных драм — «Коридор бессмертия» Федора Попова, «Братство» Павла Лунгина, а также «Война Анны» Алексея Федорченко, которая стала лучшим фильмом года по версии премий «Ника» и «Золотой орел». Также в ограниченный прокат выходит легендарный советский фильм «Летят журавли» — единственный в нашей истории победитель Каннского кинофестиваля, — рассказала Ольга Зинякова.

Кроме того, зрителей ждут фильмы и других жанров: комедия «На Париж» с Сергеем Маковецким по сценарию Станислава Говорухина, триллер «Отель Мумбаи. Противостояние», комедия с Энн Хэтэуэй «Отпетые мошенницы», фильм ужасов «Играй или умри» и мультфильм «Маугли дикой планеты».