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В Германии пообещали помнить об ответственности за Вторую мировую войну

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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa
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Современная Германия принимает на себя ответственность за преступления фашистов во время Второй мировой войны и не забудет эту страницу истории. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье, 1 сентября, в ходе памятных мероприятий в польском городе Велюнь.

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«Мы называем это войной, так как не знаем, как еще назвать те преступления. <…> Немцы допустили геноцид в Польше. Ошибаются те, кто считает, что эта часть истории была маргинальной. Этого забыть нельзя», — цитирует его ТАСС.

Преступления фашистской Германии Штайнмайер назвал «немецкой ненавистью, которая прошла через всю Польшу и Европу» и повлекла за собой «огромную волну разрушений». В конце своей речи он принес извинения на польском языке.

В воскресенье в Велюни проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине нападения фашистской Германии на Польшу. Велюнь первой подверглась бомбардировке, погибли 1,2 тыс. человек.

Лидер республики Анджей Дуда поблагодарил Штайнмайера за присутствие в польском городе в этот день. В Велюни главы государств возложат венки у мемориального камня в память о разрушенном бомбардировкой костеле, памятника на месте разрушенной синагоги, таблицы в память жертв разрушенного госпиталя, пишет «РИА Новости».

Также памятные мероприятия пройдут в Варшаве, на них приглашены делегации стран НАТО, Евросоюза и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина).

Однако Россия приглашения не получала. В Варшаве это объяснили тем, что РФ не входит в дружественные Польше международные организации, а также Москва якобы не заинтересована в донесении «исторической правды». Кроме того, в республике заявили о пересмотре подхода к вопросам истории, поэтому Польша пригласила не российского лидера Владимира Путина, как это было десять лет назад, а президента США Дональда Трампа.

В Совете Федерации такой шаг проявлением политической неблагодарности. Сам же Путин заверил, что спокойно воспринял решение Варшавы.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. В последние годы антироссийски настроенные власти Варшавы игнорируют вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом, несмотря на то, что именно солдаты Красной армии освобождали захваченные страны Европы, в том числе Польшу.

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