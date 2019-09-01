Исторически неверно: как в Польше отметили 80 лет с начала Второй мировой

1 сентября в Польше прошли мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. В Варшаву прибыли высокопоставленные делегации почти из 40 стран. Российский лидер Владимир Путин, несмотря на первостепенную роль, которую наша страна сыграла в разгроме фашизма, приглашения не получил. В Москве на это отреагировали спокойно: польские власти изначально затевали событие скорее в пропагандистских антироссийских целях, заявил «Известиям» сенатор Алексей Пушков. А отмена визита в Варшаву президента США Дональда Трампа, причем с не особо убедительной мотивацией, окончательно снизила глобальную значимость мероприятия.

Новые вводные

До 2019 года ежегодные траурные мероприятия в Польше, посвященные началу Второй мировой войны, неизменно проводились на полуострове Вестерплатте в Гданьске — именно по нему пришлись первые залпы немецких военных кораблей на рассвете 1 сентября 1939 года.

Однако в 80-летнюю годовщину начала войны, в которую оказались втянуты более 60 стран, польские власти решили перенести памятные мероприятия в Варшаву и город Велюнь, также бывший ареной сопротивления фашистам. Официально это объяснили тем, что в Гданьске недостаточно хорошо чтят память героев — местные власти якобы допустили запустение мемориала защитникам Вестерплатте. Хотя, согласно намекам СМИ, не обошлось тут и без политической составляющей: либеральные власти Гданьска давно находятся в оппозиции к правящей партии «Право и справедливость».

Польша Вице-президент США Майк Пенс принимает участие в церемонии, посвященной годовщине начала Второй мировой войны. Польша, Варшава Фото: REUTERS/ Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta

Политика сыграла роль и в появлении еще одного новшества. В 2019-м выступить с речью на памятном мероприятии впервые пригласили президента США Дональда Трампа. Особое отношение к американскому гостю подчеркивали и тем, что он должен был пробыть в Польше три дня и отдельно встретиться с высшим руководством страны. В частности, предполагалось, что он подтвердит решение об отправке в Польшу тысячи военных в качестве контингента НАТО, подпишет сделку по поставке истребителей F-35, а также согласует ряд энергетических сделок.

Но за считаные дни до мероприятия глава Белого дома отменил свой визит, сославшись на необходимость остаться на родине из-за урагана, который приближается к Флориде. И в итоге на траурных мероприятиях США представлял вице-президент Майк Пенс.

Помимо поляков, которым Дональд Трамп своим решением поубавил «масштабность» мероприятия, причины расстроиться были и у президента Украины Владимира Зеленского. В Варшаве у него должна была пройти первая встреча с американским лидером. Но из-за урагана Владимиру Зеленскому пришлось довольствоваться беседой с Майком Пенсом, что при всем желании равноценной заменой назвать не получается.

Современность и история

В общей сложности в воскресенье Варшава приняла десант примерно из 40 иностранных делегаций, половина которых была представлена главами государств и правительств. Немецкую возглавил президент Франк-Вальтер Штайнмайер, в итоге получивший право выступить с речью, как и хозяин мероприятия Анджей Дуда.

Однако главное внимание СМИ привлек Владимир Путин — президент страны, которая внесла, без преувеличения, самый весомый вклад в разгром фашистов. Российский лидер 1 сентября в Варшаве отсутствовал.

Несмотря на то что в 1945 году освободить Польшу удалось во многом силами советской Красной армии, Варшава предпочитает вспоминать другой исторический эпизод — вторжение СССР 17 сентября 1939 года. Поляки считали это следствием сговора Москвы и Берлина в рамках пакта Молотова–Риббентропа, советские документы того времени мотивировали это необходимостью защиты белорусского и украинского населения на территории «польского государства, выявившего внутреннюю несостоятельность».

Польша Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время торжественной церемонии, посвященной 80-й годовщине начала Второй мировой войны Фото: REUTERS/ Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta

Но, как выяснилось, давняя историческая обида поляков на русских оказалась ни при чем, когда руководство страны решало, кого звать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Как пояснял пресс-секретарь польского президента Анджея Дуды, приглашения на мероприятие, хоть оно и историческое, «рассылались не по историческому, а по современному принципу». Потому, сказал Блажей Спихальский, их получили только представители Европейского союза, НАТО и стран «Восточного партнерства».

Именно этот «современный» подход, очевидно, и подтолкнул польскую сторону зачем-то увязать Вторую мировую войну и возвращение Крыма в состав России. Как заявил еще в июле заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин, «отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня ведет себя таким образом по отношению к соседу», неуместно.

— Участие президента Германии, представляющего демократическую страну, осуждающую свое тоталитарное прошлое, является очень важным и символическим моментом. Польская общественность приветствовала бы его слова осуждения агрессии и злодеяний, совершенных против поляков во время войны, — пояснил «Известиям» логику властей директор польского Института международных отношений Славомир Дебски.

Действия России на мировой современной арене, по его словам, в эту картину не вписывались.

Не в обиде

В Москве предпочли не акцентировать внимание на действиях польской стороны. Весной пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил лишь, что любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой, без участия нашей страны «не могут считаться полноценными». А сенатор Алексей Пушков в связи с этим подчеркнул, что России вообще не было смысла уделять какое-либо внимание этому мероприятию.

— Польские власти думали о том, чтобы использовать эту годовщину в качестве еще одного антироссийского выпада, а не как способ сближения стран, которые участвовали во Второй мировой войне. Посыл — не вспомнить об общечеловеческой и общеевропейской трагедии, а скорее сделать еще один политизированный демонстративный выпад против России, — сказал «Известиям» сенатор.

Польша Ветераны на церемонии, посвященной годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве Фото: REUTERS/Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta

При этом и в самой Польше, известной русофобскими настроениями, неучастие президента РФ вызвало неоднозначную реакцию. Одни поддержали решение властей, другие сочли такой шаг дипломатической ошибкой. Бывший президент Польши Лех Валенса, например, заявил, что «не приглашая Россию, мы только ухудшим наши и без того плохие отношения».

А вот лидер Белоруссии Александр Лукашенко, которого в Варшаву звали, решил проявить солидарность с Россией, отказавшись от приглашения польских властей.

— Разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно, — пояснил пресс-секретарь Лукашенко Анатолий Глаз, выразив неудовольствие Минска тем, что в польскую столицу не были приглашены не только Россия, но и Казахстан и страны Центральной Азии.

Не приезжать в Польшу решил и премьер Армении Никол Пашинян. Глава армянского МИДа Зограб Мнацаканян пояснил это приоритетами внутренней политики и плотным графиком визитов премьера. Но большинство наблюдателей увязали это не столько с нехваткой времени, сколько с делом принципа.

Так или иначе из потенциально общемирового события памятные мероприятия в Польше превратились в междусобойчик, на котором президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в очередной раз попросил прощения от лица Германии и «преклонился перед польскими жертвами немецкой тирании».