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В Госдуме назвали ущербными власти Польши

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение Польши не приглашать Россию на торжества по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, назвал власти страны ущербными. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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«Действия польского руководства оскорбляют память о более 600 тыс. солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей, спасая от истребления польский народ», — заявил Володин.

По его словам, такими действиями Польша пытается понравиться странам, «взявшим ее под свое крыло».

Ранее в воскресенье заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. По его словам, Варшава выбирала гостей на основании современных критериев и пригласила страны Евросоюза, НАТО и представителей «Восточного партнерства». Польша намерена отдать дань памяти трагическим событиям в духе «исторической правды», при этом Россия якобы в этом не заинтересована.

30 августа бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса негативно отреагировал на решение властей страны не приглашать российского лидера Владимира Путина в Варшаву на праздничные мероприятия.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. В последние годы антироссийски настроенные власти Варшавы игнорируют вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом, несмотря на то, что именно солдаты Красной армии освобождали захваченные страны Европы, в том числе Польшу.

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