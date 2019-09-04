Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Посольство России в Софии отреагировало на заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

Заявление министерства прозвучало на фоне грядущего открытия выставки в Российском культурно-информационном центре в Софии, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы.

Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.

«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — говорится в публикации посольства в Fаcebook.

В связи с годовщиной начала Второй мировой войны в последние несколько дней многие мировые лидеры высказались о событии. При этом некоторые попытались представить роль СССР в негативном ключе.

Так, премьер Британии Борис Джонсон заявил, что в 1939 году Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

В ответ российские дипломаты напомнили ему, что если кто и обрек Польшу на трагедию, помимо Гитлера, так это британская дипломатия.