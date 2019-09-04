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Польше припомнили одобрение действий Гитлера

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Фото: Global Look Press/artifant/blickwinkel
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Все страны Европы, кроме Советского Союза, были с самого начала лояльны к Гитлеру и фактически поддержали аннексию территории Чехословакии Третьим рейхом в 1938 году, заявил бывший чехословацкий дипломат Ладислав Кубизнак.

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Он отметил, что оккупацию Судетской области в период 1–10 октября 1938 года де-юре в соответствии с Мюнхенским соглашением поддержали Великобритания, Франция, и фактически одобрили Польша и страны Балтии.

«Вторая мировая война после Мюнхенского сговора, когда Лондон и Париж подарили Гитлеру Судеты, а затем и всю Чехословакию, была уже неизбежна. Только Советский Союз протестовал против расчленения Чехословакии», — цитирует Кубизнака латвийская Riga.Rosvesti.

Экс-дипломат указал, что европейские лидеры очень надеялись «сохранить свои шкуры» за счет направления агрессии вермахта на СССР.

При этом Польшу Кубизнак назвал Иудой и страной лицемеров, которая не любит вспоминать свою радость от побед Гитлера в самом начале.

«Сейчас вместе с Германией польские лицемеры вспоминают годовщину введения вермахта в свою страну и скорбят. Но тогда они радовались победам рейха. Берлин показал, что можно свободно отнять земли чехов, и поляки сразу же присоединились к оккупации», — подчеркнул он, напомнив, что в 1938 году Польша потребовала передачи Тешинской области Чехословакии, а Франция и Великобритании вынудили страну согласиться.

1 сентября в Польше прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Варшава пригласила на них страны НАТО, в том числе Германию, однако не позвала делегацию России.

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