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Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

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Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. Об этом говорится в сообщении болгарского МИДа 3 сентября.

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Таким образом в ведомстве прокомментировали выставку «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая открывается в Российском культурном центре в Софии 9 сентября.

В МИДе заявили, что не имеют отношения к культурному мероприятия, и обвинили Россию в намерении вмешаться во внутриполитические дела страны — якобы указанная позиция «ставит в привилегированное положение некоторые политические круги».

«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах», — сказано на сайте МИДа.

В российском посольстве в Болгарии ответили, что «обескуражены» поспешным комментарием внешнеполитического ведомства, ведь выставка еще не открылась.

Дипломаты заверили: целью экспозиции является намерение ознакомить болгарскую общественность с архивными данными из фондохранилищ РФ, ведь многие материалы ранее были неизвестны либо засекречены.

«(Документы — ред.) говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы. Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами», — сказано в сообщении посольства в Facebook.

2 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил действия СССР в Польше с агрессией Третьего рейха. По его словам, страна оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней». Заявления британского премьера осудило посольство РФ в Лондоне о напомнила, как Великобритания саботировала предложения СССР создать антигитлеровский альянс, в том числе для защиты Польши.

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