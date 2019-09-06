Не помнит мир спасенный: Россию обвинили в развязывании Второй мировой

Торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй Мировой войны оказались сильно подпорчены скандалами. Сперва выяснилось, что приглашения получили союзники Варшавы по НАТО и ЕС (включая Германию), но не Россия. Потом СССР и вовсе поставили в один ряд с нацистами, обвинив в развязывании крупнейшего военного конфликта ХХ века. Как и почему бывшие союзники по антигитлеровской коалиции и Варшавскому договору пытаются переписать историю, разбирались «Известия».

Вечная война

«1 сентября [1939 года] на Польшу напали войска вермахта, а 17 сентября — Советский Союз, союзник гитлеровской Германии. Польша исчезла с карты мира», — начал свою речь польский президент Анджей Дуда, открывая в Варшаве траурные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой.

В столицу Польши прилетели партнеры Варшавы по ЕС и НАТО, а также гости из стран «Восточного партнерства» — народы бывшего Советского Союза представляли президенты Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Украины, а также послы Азербайджана и Белоруссии. Российская делегация приглашения не получила.

Дуда продолжал обрисовывать польский взгляд на историю Второй мировой войны: вскользь упомянул о преступлениях нацистов, зато подробно рассказал «о жертвах советского плена, в котором погибли свыше 22 тысяч польских офицеров». «Это была гекатомба нашей интеллигенции, нашего народа, лучших его сынов», — сообщил он с трибуны, добавив, что после войны Польша оказалась под другой оккупацией — советской. «В некотором смысле (...) Вторая мировая война не закончилась до 1989 года», — резюмировал он.

М1 Президент Польши Анджей Дуда выступает с речью на церемонии в честь 80-летия начала Второй мировой войны в городе Велюнь — первом городе Польши, на который без предупреждения напали немецкие войска 1 сентября 1939 года. Польша, 1 сентября 2019 года Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka

С этой точкой зрения согласилась и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она также призвала Москву разделить вину с гитлеровской Германией за развязывание войны, окончание которой она «затормозила» на полвека. По ее словам, Вторая мировая для ее страны завершилась всего 25 лет назад, после того, как российские войска покинули территорию республики. О том, что многие эстонцы в 1940-е перешли на сторону нацистов, глава государства предпочитала не вспоминать.

Забыла о своем сотрудничестве с Третьим рейхом и Болгария — страна, которая с апреля 1941 года по сентябрь 1944-го была активным союзником нацистской Германии. Вместо этого София выступила с неожиданно резким заявлением в адрес Москвы, призвав не поддерживать «сомнительный исторический тезис» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.

«Не следует закрывать глаза на то, что штыки советской армии принесли народам в Центральной и Восточной Европе полвека репрессий, подавление гражданской совести, тупиковое экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских государствах», — опубликовало заявление Министерство иностранных дел страны.

Такая реакция последовала на сообщения о том, что 9 сентября российское посольство в Болгарии открывает в Софии выставку, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы от гитлеровской оккупации.

М2 Министерство иностранных дел Болгарии Фото: Министерство иностранных дел Болгарии/mfa.bg

В российском диппредставительстве отметили, что «обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией». «Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма (...) направлена исключительно на ознакомление болгарского общества с материалами из фондов российских архивов. Многие из этих документов до сих пор не были опубликованы или были недавно рассекречены и рассказывают о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы», — сообщили в посольстве.

Такой ответ не удовлетворил болгарский МИД, который лишь продолжал нагнетать обстановку, заявив, что 9 сентября 1944 года в стране был совершен переворот, ставший следствием того, что СССР объявил Болгарии войну.

Такие резкие заявления в адрес России, впрочем, понравились в Болгарии далеко не всем. Бывший министр иностранных дел страны Румен Петков назвал позицию Софии безумной. «Ни у кого нет никаких сомнений в заслугах Красной Армии в освобождении Восточной Европы от нацизма», — заявил он, добавив, что события, произошедшие в Болгарии в 1944 году, Советский Союз заранее оговорил с Великобританией и США.

Сговор и несостоявшаяся коалиция

Сами западные страны предпочитают не вспоминать былые грехи. В 1938 году в столице Баварии был заключен пакт, вошедший в историю как «Мюнхенский сговор», согласно которому Судетская область Чехословакии отходила Германии. Свои подписи под этим соглашением поставили не только представители Третьего рейха и Италии, но и Франции вместе с Великобританией. В западной историографии заключение этой сделки называют итогом политики умиротворения, целью которой было с помощью уступок не допустить в Европе начала новой мировой войны. Одних Судет Германии оказалось мало, и уже в марте 1939 года она оккупировала всю Чехословакию.

М3 Премьер-министр Великобритании Артур Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье, фюрер Германии Адольф Гитлер, дуче Италии Бенито Муссолини и министр иностранных дел Италии Галеаццо Чиано во время подписания Мюнхенского соглашения, 30 сентября 1938 года Фото: commons.wikimedia.org

Советский Союз, понимая исходящую от Берлина угрозу, неоднократно предпринимал попытки сформировать «антигитлеровскую коалицию коллективной безопасности». 17 апреля 1939 года СССР предложил Великобритании и Франции заключить соглашение о взаимной помощи, предусматривающее также оказание поддержки странам Восточной Европы в случае агрессии против них. Однако заключать союз с Москвой ни в Лондоне, ни в Париже не собирались.

О «попустительстве захватнической политике Третьего рейха, а также о последовательном саботаже все советских инициатив по созданию антигитлеровской коалиции для защиты Польши» Великобритании напомнили на днях в российском посольстве в Лондоне. Такая реакция последовала после слов премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о советской агрессии в отношении Польши в 1939 году.

«Восемьдесят лет назад Гитлер вторгся в Польшу и развязал Вторую мировую войну. Пока поляки защищали свою страну от нацистов, советские войска атаковали их с востока. Так, Польша оказалась между фашистским молотом и коммунистической наковальней», — заявил глава британского правительства.

В российской дипмиссии в свою очередь объяснили, что в 1939 году Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) действительно заняла восточные земли Польши, в состав Советского Союза вошли Западная Белоруссия и Западная Украина. Москва действовала в рамках секретного соглашения о взаимном ненападении СССР и Германии. В российской ноте говорится, что на тот момент польское государство фактически перестало существовать, а значит договоры, заключенные между Москвой и Варшавой, перестали действовать. «Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, которые могли создать угрозу для СССР», — сообщается в документе. К тому же в 1944 году РККА смогла освободить Польшу от нацистов.

М4 Председатель Совета Народных Комиссаров СССР Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп на подписании договора о ненападении между СССР и Германией, 23 августа 1939 года Фото: commons.wikimedia.org

Впрочем, такой ответ вряд ли удовлетворил Запад: в последнее время роль Советского Союза в развязывании Второй мировой войны — одна из любимых тем антироссийски настроенных политиков.

Зеркало лжи

Не отстают от них и местные СМИ. Еще в середине августа The Washington Times опубликовала статью под заголовком «Кремль переписывает историю Второй мировой войны». «Мы не должны позволять Москве оправдать свою причастность к созданию и заключению союза с военной машиной Третьего рейха», — призывало издание.

Еще дальше пошла немецкая газета Die Welt, выпустив совсем уже провокационный текст. В нем говорилось о том, что триумф Красной Армии под Прохоровкой 12 июля 1943 года, считающийся крупнейшим танковым сражением Второй мировой, никакой победой и не был, а монумент в память о советских танкистах и вовсе пора снести.

Издание ссылается на фотографии, неожиданно обнаруженные немецкой разведкой. Военный историк Карл-Хайнц Фризер из Германии и его британский коллега Бен Уитли считают, что Красная Армия под Прохоровкой понесла катастрофическое поражение.

М5 Атака соединений 5-й гвардейской танковой армии в районе Прохоровки, Курская дуга, 6 июля 1943 года Фото: РИА Новости/Иван Шагин

По данным советских и российских историков, опирающихся на документальные доказательства, во время немецкой наступательной операции «Цитадель» столкнулись 850 советских и 800 немецких танков. В результате 400 боевых машин вермахта были уничтожены. Теперь же фальсификаторы истории уверяют, что в бою участвовали 186 немецких и 672 советских танка. Причем к концу дня Красная Армия потеряла 235 танков, а вермахт — всего пять.

Будет ли эта информация внесена в новые европейские учебники, пока неясно. Школьники на Западе и так изучают альтернативную историю Второй мировой войны.

Победила Америка?

Так, например, французские ученики узнают, что Адольф Гитлер напал на Советский Союз, потому что «хотел получить огромные российские территории, за счет них нацисты стремились увеличить свое жизненное пространство», Сталинградской битве и роли Красной Армии в освобождении Восточной Европы отводится по два абзаца. Решающим моментом, по мнению французских авторов, стало открытие второго фронта. Ключевую роль сыграли американцы, в 1942 году создавшие большой альянс, в который входили все страны, сражавшиеся против Германии и ее союзников. Главными военными сражениями считаются битвы на Тихоокеанском побережье и в Северной Африке.

О нападении Германии на Советский Союз британские учебники упоминают также вскользь, зато большое внимание уделяется 1942 году, когда происходили основные сражения с участием королевских войск, описываются кампании в Северной Африке, Нормандии и Италии. Буквально в нескольких предложениях сообщается о битвах под Сталинградом и Курском. Впрочем, о том, что именно эти сражения стали поворотными во Второй мировой войне, не говорится ни слова. Хотя британцы и называют вклад России в войну неоценимым, они подчеркивают, что «она была задействована только на Восточном фронте».

V6 Британские солдаты идут вдоль разрушенной фашистами железной дороги в Италии, март 1944 года Фото: Getty Images/Keystone

Историки Соединенного Королевства утверждают, что именно британцы переломили хребет фашизму и тем самым сыграли решающую роль в победе во Второй мировой войне.

С этой трактовкой не совсем согласны авторы польских учебников истории, отдающие пальму первенства США. Школьники в Польше узнают, что, хотя Вторая мировая и началась с нападения Германии на их родину, большая часть вины лежит именно на Москве. О том, что СССР тщетно пытался договориться с Францией и Великобританией о создании антигитлеровской коалиции, нет ни слова. Вклад Красной Армии в победу также замалчивается. Большая часть материала о Второй мировой посвящена устроенной украинскими приспешниками гитлеровцев Волынской резне и расстрелу польских офицеров в Катыни.

Что касается американских учебников, то в них большая часть текста посвящена военным действиям США на Тихоокеанском ТВД. Противостояние с Германией едва затрагивается, зато очень подробно описываются сражения с Японией.

Советский Союз упоминается, но лишь в том контексте, что понес больше всего потерь в войне. Впрочем, эти цифры отличаются от оценок российских историков: по утверждению американцев, со стороны СССР погибли 11 миллионов военных и 6,7 миллиона гражданских.

V7 Взрыв американского эсминца USS Shaw во время японской атаки на Перл-Харбор, 7 декабря 1941 года Фото: Getty Images/National Archives

Помимо этого, из американских учебников до конца не ясно, кто же все-таки взял Берлин. Советские войска форсировали реку Одер в то время, как с запада к немецкой столице подступали американские солдаты, которые через пять дней дошли до окраин Берлина. После самоубийства Гитлера в бункере немецкое командование пыталось сдаться британцам и американцам, продолжая при этом сражаться с советской армией.

«На безоговорочной капитуляции настоял будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр. Ее приняли 7 мая, следующий день стал Днем Победы для Европы», — узнают американские школьники.

По мнению главы Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, в настоящее время история всё чаще переписывается. «Историческая истина приносится в жертву текущей политической конъюнктуре. Этот новый раскол в Европе, черно-белое видение мира и стремление быть на правильной стороне истории и приводит к таким операциям. Те вопросы, которые должны были быть решены давно, снова становятся предметом политических дискуссий», — рассказал эксперт «Известиям».

Политолог считает неправильным решение Польши не приглашать Москву на мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой, при этом оно понятно с политической точки зрения: Варшава собирала своих друзей, поэтому присутствие России выглядело бы на этом фоне странно.