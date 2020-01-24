В Болгарии двух россиян заподозрили в шпионаже

Прокуратура Болгарии заподозрила в шпионаже двух россиян с дипломатическим статусом, но прекратила заведенное против них уголовное дело из-за иммунитета. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 24 января.

Дело, заведенное по ст. 104 п.1 УК Болгарии, приостановили согласно ст. 31 п. 1 Венской конвенции, в которой говорится о дипломатическом иммунитете.

По данным прокуратуры, один из россиян был аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства России в Софии. По данным следствия, он занимался разведкой с 2017 года. Отмечается, что дипломат запрашивал информацию о механизмах болгарского избирательного процесса.

Второй россиянин является сотрудником российского Торгового представительства в Софии. С 2018 года он собирал секретную информацию, в том числе в области энергетики и энергетической безопасности Болгарии. Он передавал ее в штаб-квартиру российской разведки в Москве. Чтобы собирать информацию, он установил контакт с болгарскими гражданами, которые имели к ней доступ.

23 января болгарская прокуратура объявила трех россиян в международный розыск по обвинению в покушении на убийство общеопасным способом. В 2015 году в Софии троих болгар, среди которых предприниматель Эмилиян Гебрев, пытались отравить неизвестным фосфорорганическим веществом.

Гебрев владеет оружейной компанией, его сын Христо и один из сотрудников его фирмы почувствовали себя плохо вечером 28 апреля 2015 года. Их госпитализировали с симптомами отравления. У мужчин были обнаружены следы вещества класса «Новичок», но преступников тогда не нашли.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Софию сотрудничать с Москвой в деле об «отравлении».