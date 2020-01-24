В Кремле заявили об отсутствии данных о деле против дипломатов в Болгарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, что прокуратура Болгарии заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже.

«Речь идет о дипломатах, рекомендую вам обращаться в МИД», — сказал Песков журналистам 24 января.

О расследовании стало известно ранее в этот день. Так, под подозрение болгарской прокуратуры попали двое россиян с дипломатическим статусом, однако ввиду наличия у них иммунитета уголовное дело было прекращено, как того требуют положения Венской конвенции.

На сайте прокуратуры утверждается, что один из граждан РФ был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе российского посольства в Софии и с 2017 года якобы собирал информацию, в частности, о механизмах избирательного процесса в Болгарии.

Второй подозреваемый является сотрудником Торгового представительства РФ в Софии и с 2018 года якобы запрашивает секретную информацию, в том числе в области энергетики и энергетической безопасности Болгарии.

При этом посол РФ в Софии Анатолий Макаров сообщил ТАСС, что официально российская сторона не получала какой-либо информации о выдвинутых обвинениях.

Накануне, 23 января, болгарская прокуратура объявила трех россиян в международный розыск по обвинению в покушении на убийство общеопасным способом в 2015 году. Тогда в августе троих болгар, среди которых предприниматель Эмилиян Гебрев и его сын, пытались отравить неизвестным фосфорорганическим веществом. Мужчин госпитализировали, врачи обнаружили у них следы вещества класса «Новичок». Преступники не были найдены.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Софию сотрудничать с Москвой в деле об «отравлении».