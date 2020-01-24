В Москве назвали перформансом ситуацию с российскими дипломатами в Болгарии

Ситуация вокруг подозрений российских дипломатов в шпионаже — это перформанс болгарских властей. Об этом в пятницу рассказал «РИА Новости» источник в Москве.

«Перформанс болгарских властей, целью которого является создание резонанса. Любые подобные вопросы обычно решаются не у микрофона. София выглядит глупо», — цитирует его агентство.

Кроме того, российский дипломатический источник сообщил «Интерфаксу» о том, что сейчас Россия в контактах с Болгарией проясняет ситуацию с обвиняемыми в шпионаже дипломатами РФ. Он отметил, что о зеркальном ответе в случае их высылки «говорить пока преждевременно».

Ранее в этот день министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева заявила о том, что два российских дипломата, скорее всего, будут высланы из страны.

О расследовании стало известно 24 января. Так, под подозрение болгарской прокуратуры попали двое россиян с дипломатическим статусом, однако ввиду наличия у них иммунитета уголовное дело было прекращено, как того требуют положения Венской конвенции.

На сайте прокуратуры утверждается, что один из граждан РФ был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе российского посольства в Софии и с 2017 года якобы собирал информацию, в частности, о механизмах избирательного процесса в Болгарии.

Второй подозреваемый является сотрудником Торгового представительства РФ в Софии и с 2018 года якобы запрашивает секретную информацию, в том числе в области энергетики и энергетической безопасности Болгарии.