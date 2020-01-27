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В Госдуме оценили последствия задержания подданного Японии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Действия японского подданного, задержанного в России за попытку получить секретные сведения, не повлияют на отношения между Москвой и Токио. Такого мнения придерживается зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Бить в колокола, говорить, что произошло что-то страшное (не надо. — Ред.). Я не считаю, что произошло что-то архиважное, что может повлиять на развитие отношений между нашими странами», — сказал он «РИА Новости».

Известно, что задержанный находился в РФ по журналистской визе. На вопрос о том, следует ли впредь проверять журналистов, приезжающих в Россию из Японии, Чепа ответил отрицательно.

«Засланниками они точно не являются. Может быть, кто-то выполняет определенные функции под прикрытием журналистской деятельности. Послушайте, в каждой стране работает разведка, и я не считаю, что это что-то странное», — добавил он.

Ранее в понедельник, 27 января, в МИД России сообщили, что 25 декабря был задержан японский подданный, пытавшийся получить секретную информацию о военном потенциале РФ. Мужчину задержали с поличным во Владивостоке и вынесли ему официальное предостережение.

На следующий день задержанный выехал на родину, а в российский МИД был вызван советник-посланник посольства Японии, ему вручили ноту протеста, пишет «Газета.ру».

Ранее, 25 января, полиция Японии направила в посольство РФ запрос о вызове двух сотрудников российского торгпредства. По версии правоохранителей, японский подданный украл секретные коммерческие данные телекоммуникационной компании, в которой ранее работал, и передал их россиянам.

В российском посольстве выразили сожаление, что японские власти присоединили страну к теме «шпиономании», популярной на Западе.

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