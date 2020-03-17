Прямой эфир

Пушков указал на забывшую про «российскую угрозу» Европу из-за COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал смену риторики Запада. По его мнению, на фоне распространения коронавируса страны Европы совсем забыли о мнимой «российской угрозе» и сосредоточились на реальной.

Ракетный угар: НАТО готовит ответ на «российскую угрозу»
Размещение американских РСМД может произойти в ближайшее время, уверены в Москве

В своем Twitter сенатор прокомментировал реплику политолога Владимира Корнилова, который иронично отреагировал на исчезновение «угрозы» России из британских газет.

«Пролистал свежие британские газеты. Не могу понять одного: а куда вдруг исчезла «русская угроза»??? Или в период чумы мы становимся не такими уж и страшными?» — задался он вопросом.

Пушков в ответ заметил, что «российской угрозы» никогда и не было, и теперь это становится еще более очевидно.

«Русской угрозы» не существует. Она надумана и мнима. И это становится особенно очевидным на фоне подлинной угрозы для Британии и других стран Европы», — написал сенатор 17 марта.

3 марта стало известно, что министр обороны США Марк Эспер и его эстонский коллега Юри Луйк обсудили в Вашингтоне «российскую угрозу». Глава Пентагона похвалил Эстонию за то, что страна выступает за «сдерживание» России и продвигает интересы Вашингтона.

Примечательно, что ранее западные деятели неоднократно заявляли о некой «угрозе» от России. Однако Москва отмечала, что именно НАТО продвигается к российским границам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Канадский парламент назвал Россию и Китай угрозой демократии в стране
За сутки в мире заболели коронавирусом почти 14 тыс. человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020