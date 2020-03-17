Пушков указал на забывшую про «российскую угрозу» Европу из-за COVID-19

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал смену риторики Запада. По его мнению, на фоне распространения коронавируса страны Европы совсем забыли о мнимой «российской угрозе» и сосредоточились на реальной.

В своем Twitter сенатор прокомментировал реплику политолога Владимира Корнилова, который иронично отреагировал на исчезновение «угрозы» России из британских газет.

«Пролистал свежие британские газеты. Не могу понять одного: а куда вдруг исчезла «русская угроза»??? Или в период чумы мы становимся не такими уж и страшными?» — задался он вопросом.

Пушков в ответ заметил, что «российской угрозы» никогда и не было, и теперь это становится еще более очевидно.

«Русской угрозы» не существует. Она надумана и мнима. И это становится особенно очевидным на фоне подлинной угрозы для Британии и других стран Европы», — написал сенатор 17 марта.

3 марта стало известно, что министр обороны США Марк Эспер и его эстонский коллега Юри Луйк обсудили в Вашингтоне «российскую угрозу». Глава Пентагона похвалил Эстонию за то, что страна выступает за «сдерживание» России и продвигает интересы Вашингтона.

Примечательно, что ранее западные деятели неоднократно заявляли о некой «угрозе» от России. Однако Москва отмечала, что именно НАТО продвигается к российским границам.