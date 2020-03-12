Прямой эфир

Канадский парламент назвал Россию и Китай угрозой демократии в стране

0
Фото: Global Look Press/Jürgen Schwenkenbecher
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канадский парламентский комитет по разведке и национальной безопасности в своем докладе назвал Россию и Китай угрозой основам демократии в стране. Об этом в четверг, 12 марта, сайт радиостанции CBC.

«Комитет считает, что эти государства нацелены на Канаду по разным причинам, но все стремятся использовать открытость нашего общества и проникнуть в наши фундаментальные институты для достижения своих целей», — говорится в отечете.

Парламентарии считают, что Россия и Китай используют представителей своих канадских диаспор в качестве инициаторов и ведущих различных мероприятий, направленных на дестабилизацию в стране.

Слишком много НАТО: Путин назвал расширение альянса угрозой
Президент на военном совещании в Сочи рассказал об отношениях с блоком

«Они нацелены на этнокультурные сообщества, стремятся развратить политический процесс, манипулировать средствами массовой информации и пытаются вести дебаты в кампусах после окончания средней школы. Каждое из этих действий представляет значительный риск для прав и свобод канадцев и суверенитета страны: они явная угроза безопасности Канады», — цитируют журналисты выдержки из документа.

Вместе с тем, председатель комитета, депутат-либерал, Дэвид МакГинти, сказал, что не может ответить на вопросы о том, насколько успешными были эти попытки или сколько их было в год.

МакГинти сказал, что правительству необходимо разработать новую стратегию для различных департаментов по противодействию угрозе.

«Настало время усилить наше влияние», — сказал он. «Многие пограничники просто не понимают, что такое концепция иностранного вмешательства», — добавил депутат.

11 марта Литва назвала Россию долгосрочной угрозой для НАТО. 4 марта министр обороны США Марк Эспер и его эстонский коллега Юри Луйк обсудили в Вашингтоне «российскую угрозу».

В декабре президент Литвы Гитанас Науседа предложил провозгласить Россию угрозой мировому порядку, а несколькими месяцами ранее экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала создать новый военный блок против РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров обсудил безопасность на Балтике с главой МИД Финляндии
В США сообщили о завершении реорганизации Совета нацбезопасности

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020