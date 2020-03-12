Канадский парламент назвал Россию и Китай угрозой демократии в стране

Канадский парламентский комитет по разведке и национальной безопасности в своем докладе назвал Россию и Китай угрозой основам демократии в стране. Об этом в четверг, 12 марта, сайт радиостанции CBC.

«Комитет считает, что эти государства нацелены на Канаду по разным причинам, но все стремятся использовать открытость нашего общества и проникнуть в наши фундаментальные институты для достижения своих целей», — говорится в отечете.

Парламентарии считают, что Россия и Китай используют представителей своих канадских диаспор в качестве инициаторов и ведущих различных мероприятий, направленных на дестабилизацию в стране.

«Они нацелены на этнокультурные сообщества, стремятся развратить политический процесс, манипулировать средствами массовой информации и пытаются вести дебаты в кампусах после окончания средней школы. Каждое из этих действий представляет значительный риск для прав и свобод канадцев и суверенитета страны: они явная угроза безопасности Канады», — цитируют журналисты выдержки из документа.

Вместе с тем, председатель комитета, депутат-либерал, Дэвид МакГинти, сказал, что не может ответить на вопросы о том, насколько успешными были эти попытки или сколько их было в год.

МакГинти сказал, что правительству необходимо разработать новую стратегию для различных департаментов по противодействию угрозе.

«Настало время усилить наше влияние», — сказал он. «Многие пограничники просто не понимают, что такое концепция иностранного вмешательства», — добавил депутат.

11 марта Литва назвала Россию долгосрочной угрозой для НАТО. 4 марта министр обороны США Марк Эспер и его эстонский коллега Юри Луйк обсудили в Вашингтоне «российскую угрозу».

В декабре президент Литвы Гитанас Науседа предложил провозгласить Россию угрозой мировому порядку, а несколькими месяцами ранее экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала создать новый военный блок против РФ.