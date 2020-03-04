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Министры обороны США и Эстонии обсудили «российскую угрозу»

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Министр обороны СШа Марк Эспер и его эстонский коллеги Юри Луйк обсудили в Вашингтоне «российскую угрозу», сообщили 3 марта в Пентагоне.

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Согласно заявлению по итогам встречи, главы оборонных ведомств обсудили важность НАТО для обеих стран и выразили обеспокоенность в вопросах безопасности.

«Лидеры обсудили …в том числе Россию и ту непосредственную угрозу, которую она представляет для балтийских стран», - говорится в релизе.

При этом Эспер похвалил Эстонию за то, что страны выступает за «сдерживание» России и укрепление НАТО, а также продвигает «общие интересы».

Примечательно, что днем ранее постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Россия не является угрозой для Латвии, Литвы и Эстонии. По его словам, странам Прибалтики ничего не угрожает в настоящий момент.

Москва неоднократно отмечала, США и страны Балтийского региона намеренно придумывают «российскую угрозу» для продвижения и усиления НАТО в Восточной Европе.

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