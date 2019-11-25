Регион раздора: кому выгодна милитаризация Прибалтики

В феврале следующего года в Европе начнутся международные учения Defender-2020. По масштабу, количеству привлекаемых сил и списку стран-участниц предстоящие маневры близки к самым крупным учениям времен холодной войны. Важнейшее место в планах уже традиционно занимает Прибалтика. О видах западных военных на регион и роли прибалтийских стран в потенциальном конфликте рассказывают «Известия».

Возвращение в Европу

Defender-2020 уже сравнивают с крупномасштабными натовскими учениями 1960–1980 гг. — REFORGER, или Return of Forces to Germany ( «Возвращение войск в Германию»). Генерал-лейтенант Кристофер Каволи, командующий армией США в Европе, называет их «третьими по масштабу учениями со времен холодной войны». Правда, он же уточнил, что сравнение с REFORGER не вполне корректно. «Мы должны были оборонять известную местность от противника, которого мы понимали очень хорошо. Единственное, что не было известно заранее, — это время начала». Сейчас всё иначе. Армия планирует развернуть значительные силы, часть из них прибудет из мест постоянной дислокации на территории США. При этом, по словам Каволи: «Никто не знает заранее, от чего предстоит защищаться или что предстоит сдерживать».

Учения начнутся в феврале 2020 года и закончатся в августе, пик активности придется на апрель–май. Ожидается, что в них примут участие 37 тыс. американских и союзных военнослужащих, еще 20 тыс. солдат с тяжелым вооружением прибудут из мест постоянной дислокации на территории США. По прибытии соединения выдвинутся в оперативные районы по всей Европе: в Германию, Польшу, Скандинавию, страны Балтии, Восточной Европы и даже Грузию. Согласно официальным планам, войска будут двигаться по 12 маршрутам протяженностью около 4 тыс. км.

Регион раздора Военный парад в честь 101-летия провозглашения Латвийской Республики Фото: flickr.com/Latvijas armija/Gatis Dieziņš

Также будет задействовано 13 тыс. единиц вооружения из заблаговременно складированных запасов (Army Prepositioned Stock). Параллельно в США будут идти учения национальной гвардии и резервистов в 11 штатах.

«Большие маневры» разбиты на несколько фаз и включают такие элементы, как развертывание, высадка морских и воздушных десантов объединенных сил, командно-штабные учения, полевые учения и тренировки по укреплению позиций и перебазированию в пункты постоянной дислокации. Также в рамках Defender-2020 пройдут регулярные учения меньшего масштаба — по разным данным, от 5 до 10.

Стоит отметить, что одной Европой планы не ограничиваются — в Индо-Тихоокеанском регионе пройдут учения Defender Pacific, где будут разыгрываться сценарии действий в Южно-Китайском море.

Иначе говоря, НАТО и союзники альянса отработают действия против стран, рассматриваемых на Западе в качестве основных геополитических конкурентов — России и Китая.

Новые концепции

Масштаб — не главная «изюминка» будущих учений. Их официальная цель заявлена как «демонстрация возможностей по развертыванию и глобальной проекции силы». Однако даже из скудной и выхолощенной официальной информации видно, что в первую очередь военных интересует проверка на практике новых концепций ведения боевых действий и эксперименты в реальных условиях.

Регион раздора Около 3 тыс. солдат из 12 стран членов НАТО принимают участие в учениях «Серебряная стрела – 2019» Фото: flickr.com/Latvijas armija/srž. Ēriks Kukutis

Что именно хотят опробовать?

Во-первых, армия США проверит возможность быстрого развертывания крупной группировки с тяжелой техникой, а также ускоренного наращивания сил в Европе и, в случае неблагоприятного развития событий, быстрой переброски подкреплений.

Во-вторых, в таком широком международном масштабе ранее ничего подобного не проводилось. Серьезной проверке подвергнутся структуры управления и взаимодействия всех уровней — как армейские, так и гражданские.

В-третьих, впервые за долгое время учения будут проверять стратегическую готовность стран НАТО.

Наконец, на практике будут проверены элементы концепции многосредной войны. Учитывая, что к переходу на новую доктрину готовится не только армия США, но и ряд других стран, «полевые испытания» и анализ результатов крайне актуальны. Главная цель — выявить удачные и неудачные элементы, чтобы впоследствии внести необходимые изменения. Аналогичный механизм уже применялся в ходе учений корпусного уровня на территории США, которые завершились в апреле 2019 года. Однако в Европе «многосредные» учения пройдут впервые.

Надо отметить, что развернуть в Европе полноценную «многосредную» оперативную группу (Multidomain Task Force) к февралю 2020 года не получится. Армия планирует частично использовать уже готовые компоненты, частично суррогаты. Однако, считает Кристофер Каволи, это всё равно значительный шаг вперед: «Он позволит понять, как следует применять подобные соединения на этом театре военных действий и как именно они должны выглядеть».

До Таллина далеко

Отдельно стоит отметить транспортно-логистическую составляющую предстоящих учений. Перемещение десятков тысяч военнослужащих, тысяч единиц боевой техники и сотен тысяч тонн грузов с помощью всех видов транспорта потребует скоординированных действий гражданского и военного руководства многих стран и эффективно работающей инфраструктуры.

Для регулирования подобных действий ранее уже организовывались специализированные структуры, такие как «Национальный центр контроля движения» в Венгрии или «Объединенное командование поддержки и обеспечения» в Германии. Инициатива была оценена положительно, в следующем году эти организации получат шанс поработать на более высоком уровне.

Фокус именно на этой области не случаен. Он нацелен в первую очередь на обеспечение свободы стремительного маневра сил НАТО и союзников в случае быстрой эскалации кризиса. Этот элемент рассматривается как один из критически важных, в том числе и в контексте концепции многосредных войн.

Все страхи Прибалтики

Страны Балтии, зачастую рассматриваемые как единое целое, имеют целый ряд важных общих черт и отличий. При общих взглядах, что угроза безопасности региона находится на Востоке, они имеют разные планы обороны, исходя из которых и строятся национальные армии.

Литва делает ставку на конвенциональные вооруженные силы, поскольку на территории государства находится так называемый «Сувалкский коридор» (Suwalki Gap). На данный момент у страны самые крупные и, пожалуй, наиболее логично оснащаемые вооруженные силы во всей Прибалтике.

Регион раздора Военный парад в Латвии Фото: flickr.com/Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Латвия и Эстония, в силу особого географического положения и социальных условий, наряду с обороной границ сфокусировались еще и на парировании так называемых гибридных угроз.

Эстония сосредоточена на развитии сил специальных операций, ополчения и подготовке резервистов. Латвия, в свою очередь, выглядит наименее подготовленной в военном плане , хоть и прикладывает усилия по укреплению обороноспособности. Из всех прибалтийских стран ее сильнее всего затронул финансовый кризис 2007–2008 годов, что сказалось в том числе и на оборонном бюджете.

Все три страны поддерживают так называемую концепцию «Тотальной обороны/Неконвенциональной войны», (Total Defence/Unconventional Warfafe, TD/UW). Она подразумевает широкий спектр насильственных и ненасильственных действий, от партизанской войны до саботажа и сбора разведданных гражданскими добровольцами.

При этом краеугольным камнем планов обороны всех трех стран является поддержка союзников из НАТО. Балтийские государства сходятся в том, что без моральной, военной, дипломатической и особенно экономической помощи Запада у них ничего не получится.

Надо отметить, что большинство открытых и опубликованных сценариев обороны Прибалтики сводится к одному и тому же: защититься невозможно, можно лишь «притормозить» противника, а затем готовиться к партизанской войне и ожидать контрнаступления НАТО. Отличия в оценках разнятся только в сроке, за который будут захвачены или изолированы столицы Латвии и Эстонии. Например, в докладе RAND от 2016 года упоминается 60 часов, а в докладе 2019 года той же организации период сократился до «от 30 до 60 часов».

Регион раздора Учения «Серебряная стрела – 2019» Фото: flickr.com/Latvijas armija

Иронично, что в том же недавно опубликованном докладе исследовательского центра RAND в качестве положительного фактора назван богатый «исторический опыт сопротивления агрессии в странах Балтии» в 1940–1950 годов XX в. В то же время авторы доклада упоминают, что вся прибалтийская «партизанщина» быстро сошла на нет, когда стало ясно, что западные государства не придут на помощь. Почему аналогичный сценарий не может повториться в случае гипотетического конфликта с Россией, авторы доклада не упоминают.

Монстры под кроватью

Нельзя не отметить, что в отношении оценок стран Балтии всеми сторонами сложилась интересная закономерность. Дело в том, что военные и правительственные структуры Латвии, Литвы и Эстонии склонны склонны чрезмерно преувеличивать размеры угроз с Востока, что порой приобретает откровенно гротескные формы.

У прибалтийских военных и политиков есть вполне практические причины «раздувать» проблему. Например, таким образом они демонстрируют «особую полезность» стран Балтии для ЕС и НАТО. Кроме того, это прекрасная возможность «выторговать» иностранную помощь и увеличить размеры оборонных бюджетов. В условиях, когда база налогоплательщиков год от года уменьшается и за распределение бюджетных денег идут нешуточные баталии, это немаловажно.

Регион раздора Учения «Серебряная стрела – 2019» Фото: flickr.com/Latvijas armija

С другой стороны, их оценки попадают в неправительственные организации (тот же RAND) и СМИ. В какой-то мере на них ориентируются политики и военные структуры как в России, так и в НАТО. При этом часто игнорируются даже самые откровенные ошибки или острые для Балтии проблемы.

В качестве примера уместно привести так называемую проблему «мертвых душ». Иначе говоря, жителей, на бумаге «задекларированных» в странах Балтии, но давно оттуда уехавших и живущих в Западной Европе. По некоторым оценкам разница между официальной статистикой и фактическим положением дел может исчисляться сотнями тысяч человек. Согласитесь, достаточно веская причина не доверять официальным данным, например, при оценке мобилизационного потенциала.