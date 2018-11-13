Готовы перейти все границы: краткие выводы из учений Trident Juncture

Крупнейшие со времени распада СССР учения НАТО «Трайдент Джанкчер – 2018» (Trident Juncture – 2018) вступают в заключительную часть — командно-штабные игры, на которых военачальникам альянса предстоит осмыслить результаты завершившихся в приарктической зоне маневров и с учетом показанных возможностей «повоевать на картах». «Известия» сделали свои выводы из военных игр.

Самые большие

50 тыс. с лишним человек, 10 тыс. единиц техники, 250 пилотируемых летательных аппаратов, 65 кораблей и судов. Они существенно превзошли по масштабам маневры Trident Juncture 2015, проходившие на территории Испании, Португалии и в окрестных водах. В тех маневрах были задействованы 36 000 военнослужащих, и они также стали крупнейшими учениями НАТО с 1991 года — оставаясь такими до осени 2018-го.

Цель маневров — проверка боеспособности сил быстрого реагирования НАТО, а заодно возможностей стран-участников получать поддержку со стороны союзников и грамотно ею распоряжаться.

нато Посадка истребителя на авианосце «Гарри Трумэн» Фото: Global Look Press/US Navy

Учения были поделены на три фазы — развертывания, прошедшего с августа по октябрь, собственно маневров — с 25 октября по 7 ноября и командно-штабных игр, которые пройдут с 14 по 23 ноября в объединенном центре общевойсковых исследований НАТО в Норвегии.

В маневрах были задействованы весьма внушительные соединения — включая 8-ю авианосную ударную группу ВМС США (CSG 8) во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» и экспедиционную ударную группу «Иводзима» во главе, собственно, с универсальным десантным кораблем «Иводзима», включающую помимо него десантный вертолетоносный корабль-док «Нью-Йорк» и десантный транспорт-док «Ганстон Холл».

Самые проблемные

Проблемы в ходе учений привлекли внимание прессы. Их апогеем стало столкновение норвежского фрегата «Хельге Ингстад» с танкером, которое, вполне возможно, обернется списанием боевого корабля на металлолом, но это не единственный инцидент. Шторм близ побережья Исландии нанес повреждения двум десантным кораблям — «Нью-Йорку» и «Ганстон Холл», канадский фрегат «Галифакс» пострадал от пожара в машинном отделении, а «Торонто» — от выхода из строя системы электрообеспечения, также с последующим пожаром. Наземная часть учений отметилась ДТП с участием четырех американских военных автомобилей.

нато Морские пехотинцы у транспортных вертолетов CH-53 Super Stallion в рамках учений Trident Juncture – 2018 Фото: пресс-служба министерства обороны США/defense.gov

Комментировавший учения для «Известий» источник в российском военном ведомстве назвал основными причинами проблем «эффект масштаба», усложняющий взаимодействия.

«Столь крупных мероприятий в НАТО не проводили давно, обычно в их учениях задействуют многократно меньшие силы. В масштабных маневрах вероятность происшествий возрастает чисто статистически, особенно когда речь идет о таком сложном регионе, как приполярная зона. Кроме того, сказывается недостаток хорошо подготовленных кадров — на крупные маневры собирают всех, кто что-то умеет, а не только «спецов» с богатым опытом и показухи, и боевых действий», — отметил собеседник редакции.

Помимо проблем, вызванных авариями и плохой погодой, маневры вновь продемонстрировали некоторые уже известные сложности, с которыми сталкивается военная машина альянса, — в первую очередь касающиеся развертывания войск в нужных районах. Быстрая переброска войск по земле осложняется как недостатками инфраструктуры — включая нехватку мостов нужного класса и дорог, позволяющих разъехаться обычному транспорту и боевой технике без создания заторов в движениях, а также правовыми проблемами, требующими длительного согласования и урегулирования. Переброска по морю также вызывает проблемы из-за недостаточной пропускной способности припортовой дорожной сети, а массовые переброски по воздуху в составе НАТО способны обеспечить только ВВС США, на которых, помимо всего прочего, лежит задача поддержания военного присутствия США во многих удаленных друг от друга регионах мира.

нато Военные корабли НАТО Фото: REUTERS/NTB Scanpix/Gorm Kallestad

На инфраструктурные проблемы руководители НАТО сетовали в том числе и публично. «У нас нет потенциала для конкуренции с великими державами, если у нас не будет сил обеспечения — поездов и судов снабжения, которые нам необходимы для проведения операций такого масштаба», — заявил глава международного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс.

Вместе с тем проблемы не должны заслонять цели и результаты маневров.

Реакция России

Свое мнение об учениях НАТО еще в октябре высказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, увязавший маневры и работу над обновлением инфраструктуры НАТО, особенно в странах Восточной Европы.

«Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности», — сообщил глава российского военного ведомства.

нато Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense

«Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времен холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фронте», — добавил министр обороны России.

Антироссийскую направленность учений подчеркнули и в МИД РФ. «По сути, в рамках Trident Juncture – 2018 будут проверены на практике последние наработки натовских военных специалистов по силовому «сдерживанию» России в максимально приближенных к нашим климатических условиях», — говорится в заявлении ведомства.

Что дальше?

Очевидно, возникшие в ходе учений проблемы станут поводом для размышлений в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг летом 2018 года заявил о планах сформировать к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий, готовых развернуться в течение 30 дней. Эти планы не могут быть реализованы без серьезных работ по совершенствованию военной инфраструктуры НАТО, и очевидно, что речь идет о всем европейском континенте — учитывая, что эти силы необходимо перебрасывать в Восточную Европу, ставшую рубежом конфронтации НАТО и России.

нато Морские пехотинцы США Фото: REUTERS/Kylee Ashton/U.S. Air Force

Переводя эти цифры в более понятный вид, можно сказать, что речь идет о придании НАТО развернуть в месячный срок примерно три тяжелые дивизии, которые будут поддержаны группировкой ВМС, превосходящей по численности боевых кораблей Балтийский или Черноморский флот России, и несколькими сотнями боевых самолетов. Эти силы во взаимодействии с армиями новых членов НАТО будут способны решать масштабные задачи, в том числе наступательные, тем самым делая вероятной эскалацию гипотетического локального конфликта где-то в Восточной Европе до общеевропейского масштаба. Дистанция от подобного конфликта до войны с использованием ядерного оружия куда короче, чем можно себе представить.

нато Десантный корабль ВМС США на воздушной подушке Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense

Впрочем, напоследок можно вернуться к проблемам с техникой, которые мы увидели в ходе скандинавских маневров НАТО.

Разумеется, в ходе подобного быстрого развертывания, и тем более конфликта, немало машин, а также и какое-то количество кораблей с самолетами будет потеряно или получат повреждения «сами по себе» — в силу проблем с инфраструктурой, недостаточной квалификации персонала или сложных метеоусловий. Причем с обеих сторон.

Как это скажется на операциях подобного масштаба в целом? Примерно никак.