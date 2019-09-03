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НАТО начало учения на Балтике

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Фото: TASS/DPA
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Североатлантический альянс начинает военные учения Northern Coasts в Балтийском море. Об этом 3 сентября говорится на сайте НАТО.

Маневры будут проводиться в районе Датских проливов и между Килем и Борнхольмом. Участие примут 3 тыс. военных и около 40 кораблей из 18 стран — членов альянса.

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В рамках учений будет отработано совместное реагирование на территориальные претензии условного врага на острова в Балтийском море и угрозу свободе судоходства.

В сообщении НАТО указывается, что угроза является вымышленной, однако в то же время говорится об «ухудшении обстановки в области безопасности в регионе» на фоне военного усиления со стороны России. В ответ альянс усилил воздушное и морское патрулирование в регионе и направил более 4,5 тыс. военных в страны Прибалтики и Польшу.

Ежегодные учения Northern Coasts проводятся с 2007 года, в этом году они продлятся до 19 сентября. Среди стран-участниц заявлены Бельгия, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Италия, Канада, Хорватия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Швейцария, Британия и США.

Накануне военные учения развернула авиация Балтийского флота. В маневрах задействованы более 100 военных и свыше 10 истребителей Су-27. Истребители отработают перехват самолетов — нарушителей границ РФ в Калининградской области, а также произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника.

На земле инженерно-технический состав и специалисты РХБ защиты отработают нормативы при посадке истребителя на условно зараженный аэродром.

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