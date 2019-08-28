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Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым. Стороны обсудили военную транспарентность в Европе, сообщила в среду, 28 августа, пресс-служба Североатлантического альянса.

«Стороны выразили общую заинтересованность в обеспечении военной транспарентности и предсказуемости и договорились продолжать контакты», — цитирует сообщение ТАСС.

Телефонный разговор показывает взаимную заинтересованность в поддержании военных линий связи, добавили в альянсе.

В июле Валерий Герасимов встретился в Баку с верховным главнокомандующим силами Североатлантического альянса в Европе Тодом Уолтерсом. Стороны обсудили возможные меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия–НАТО.

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