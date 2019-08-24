Покружиться над спецназом: как пилотов учат выполнять секретные миссии

«Школа пилотов» — как военные летчики называют 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны — в этом году отметила свой юбилей. На базе центра строевые летчики под руководством инструкторов переучиваются на новые типы вертолетов . Специалисты ГЦБП проводят исследования, разрабатывают методические пособия по подготовке применения машин на поле боя.

344-й Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ — уникальная воинская часть, включающая в себя различные части и подразделения. В ее составе есть отдельная инструкторско-исследовательская эскадрилья, выполняющая задачи в интересах подразделений специального назначения.

— Мы должны скрытно выйти в заданный район в кратчайшие сроки. По специальным средствам, не видимым глазу человека, найти группу спецназовцев и эвакуировать ее. Или, получив от группы целеуказания, нанести точный удар по противнику, — рассказал «Известиям» командир эскадрильи, подполковник Владимир Залитов.

«Ночные сталкеры» в небе

В вооруженных силах зарубежных стран пилотов, которые работают совместно с бойцами спецназа, называют «ночными сталкерами». Такие офицеры — «штучный товар»: на подготовку каждого пилота уходят многие годы и десятки миллионов долларов. В начале 1980-х в вооруженных силах США был сформирован 160-й авиационный полк специальных операций. Его личный состав на протяжении 30 лет поддерживал операции американского спецназа по всему миру. Именно пилоты 160-го полка смогли скрытно доставить в пакистанский городок Абботабад штурмовую группу «морских котиков», которые ликвидировали Усаму бен Ладена.

В российских Воздушно-космических силах, в отличие от американских вооруженных сил, «вертолетного спецназа» нет. С бойцами спецподразделений работают обычные строевые пилоты, прошедшие специальную подготовку.

— Практически все пилоты армейской авиации умеют летать в приборах ночного видения, а также в сложных метеоусловиях, — объясняет подполковник Владимир Залитов. — Но этого недостаточно для того, чтобы эффективно поддерживать спецназовцев. Поэтому летный состав армейской авиации проходит подготовку на базе нашей эскадрильи.

На первом этапе летчики армейской авиации из строевых полков и прибывают в Торжок. Там на базе 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны проходят теоретические курсы, в ходе которых отбираются наиболее подготовленные и способные пилоты. Их направляют в отдельную инструкторско-исследовательскую эскадрилью для дальнейшей практической подготовки.

Спецназ в небе Подмосковья

На въезде в один из подмосковных городов находится военный аэродром, где долгое время базировались истребители противовоздушной обороны, защищавшие небо Москвы и области. Сейчас это «дом» российских «ночных сталкеров» — отдельной инструкторско-исследовательской эскадрильи, имеющей на вооружении вертолеты, предназначенные выполнять полеты с приборами ночного видения. Здесь согласно плану выполняются полеты днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Пилоты эскадрильи оттачивают свое мастерство для передачи опыта при обучении летчиков других частей.

— Спецназовцы всегда работают скрытно, выполняют свои задачи днем и ночью независимо от погодных условий и времени года. Значит, и нам приходится работать в таких же условиях , — сказал «Известиям» командир одного из вертолетов эскадрильи, капитан И.

Вертолетчики эскадрильи во время боевых задач ходят на предельно малых высотах — когда высотомер в кабине пилота показывает, что расстояние до земли не превышает 50–60 м, а иногда и меньше.

— К примеру, в Подмосковье есть леса, где высота деревьев доходит до 40 м, и зачастую в полете мы идем над верхушками леса . И малейшая ошибка в пилотировании может дорого обойтись, — говорит капитан И.

После заката солнца полеты выполняются только в приборах ночного видения (ПНВ), которые превращают темноту в черно-зеленую картинку высокой детализации. Но у приборов есть существенные ограничения, которые надо учитывать.

— Главная особенность ПНВ в том, что изображение в них не передает глубину, — объясняет летчик-оператор вертолета, лейтенант Б. — Поэтому без выработанных навыков очень сложно определить реальное расстояние до предметов на местности . При этом вертолет летит на предельно малой высоте с очень высокой скоростью. А вокруг может быть дождь или снег.

Полеты на низкой высоте не только делают вертолеты незаметными для противника, но и защищают их от огня переносных зенитно-ракетных комплексов, это для них — главная опасность.

— Вертолет движется на большой скорости. Поэтому оператор ПЗРК не может вовремя среагировать и взять вертолет на сопровождение, а значит, и запустить ракету, — говорит капитан И.

Главное правило эскадрильи — напрасно не рисковать . Этому летчики-инструкторы тоже учат своих подопечных.

— Главное — это соблюдать летные законы, не нарушать меры безопасности, сберечь жизнь и здоровье летных экипажей, обеспечив сохранность надежной, дорогостоящей российской авиационной техники, — пояснил Владимир Залитов.

Крылья помощи

Для того, чтобы работать вместе с бойцами спецназа, вертолетчики должны не только освоить искусство ночных полетов, но и в совершенстве владеть тактическими приемами.

— Например, как можно провести эвакуацию группы спецназа под огнем противника, — объясняет капитан И. — В этом случае наши военнослужащие и бойцы противника находятся вблизи друг от друга. Ведут огонь из стрелкового оружия. Надо действовать быстро, слаженно, умело. Скрытно, неожиданно для противника выйти в район, выбрать место посадки, приземлиться, загрузить группу и сразу же взлететь, чтобы исключить потери среди спецназовцев и не допустить поражения вертолета огнем противника.

Не всегда местность позволяет выполнить посадку вертолета, и в этом случае приходится работать с режима висения.

— Вертолет Ми-8 оборудован двумя лебедками, которые позволяют эвакуировать личный состав с высот до 60 м, — рассказал Владимир Залитов. — Также у этой машины имеются две сдвижные двери, что позволяет выполнять высадку или эвакуацию групп специального назначения в кратчайшие сроки.

А-3 Вертолеты Ми-8 на базе Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На выполнение боевой задачи всегда уходит пара вертолетов: обычно это ударный Ми-35 и транспортный Ми-8. Пока «восьмерка» эвакуирует или высаживает спецназовцев, боевой вертолет прикрывает его с воздуха.

— В случае необходимости 35-й может также перевозить бойцов спецназа, ведь у этих «вертушек» есть десантные кабины, рассчитанные на перевозку нескольких человек, — пояснил «Известиям» летчик-оператор Ми-35, лейтенант Б.

Другая важная задача эскадрильи — это работа с новой боевой техникой, которая только поступает на вооружение Воздушно-космических сил. По словам Владимира Залитова, в скором времени ожидается поступление новых вертолетов, доработанных для выполнения задач с подразделениями специального назначения.