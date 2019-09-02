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Авиация Балтфлота отработает перехват и уничтожение самолетов «противника»

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Истребители Балтийского флота приступили к военным учениям. Экипажи Су-27 отработают перехват самолетов, нарушивших границы России в Калининградской области, а также произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника.

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«В общей сложности в учении принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 10 истребителей Су-27», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Балтфлота от 2 сентября.

На земле инженерно-технический состав и специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты отработают нормативы при посадке истребителя на условно зараженный аэродром.

Тренировку также проведут пилоты дежурного звена.

2 августа в рамках учений «Океанский щит – 2019» провели маневры суда Балтийского флота.

Малые ракетные корабли «Пассат» и «Ливень» разгромили группировку условного противника, которая была сформирована из ракетных катеров «Уренгой», «Моршанск» и Р-257.

Учения проводились в условиях сложной помеховой обстановки с применением средств радиоэлектронного противодействия.

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