Авиация Балтфлота отработает перехват и уничтожение самолетов «противника»
Истребители Балтийского флота приступили к военным учениям. Экипажи Су-27 отработают перехват самолетов, нарушивших границы России в Калининградской области, а также произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника.
«В общей сложности в учении принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 10 истребителей Су-27», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Балтфлота от 2 сентября.
На земле инженерно-технический состав и специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты отработают нормативы при посадке истребителя на условно зараженный аэродром.
Тренировку также проведут пилоты дежурного звена.
2 августа в рамках учений «Океанский щит – 2019» провели маневры суда Балтийского флота.
Малые ракетные корабли «Пассат» и «Ливень» разгромили группировку условного противника, которая была сформирована из ракетных катеров «Уренгой», «Моршанск» и Р-257.
Учения проводились в условиях сложной помеховой обстановки с применением средств радиоэлектронного противодействия.