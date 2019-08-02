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Суда Балтийского флота поразили «врага» на учениях «Океанский щит»

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Малые ракетные корабли Балтийского флота «Пассат» и «Ливень» разгромили группировку условного противника в ходе оперативных учений «Океанский щит – 2019». Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота 2 августа.

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«В назначенных районах Балтийского моря малые ракетные корабли и ракетные катера произвели электронные пуски противокорабельных крылатых ракет», — говорится в сообщении.

«Пассат» и «Ливень» успешно нанесли ракетный удар по корабельной ударной группе «противника», которая была сформирована из ракетных катеров «Уренгой», «Моршанск» и Р-257. Эти суда, в свою очередь, отразили удар с помощью зенитных средств и нанесли ответный.

Учения проводились в условиях сложной помеховой обстановки с применением средств радиоэлектронного противодействия с обеих сторон.

Оперативные учения Военно-морского флота (ВМФ) России «Океанский щит – 2019» начались 1 августа и продлятся до 9 августа. В маневрах задействованы 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и Воздушно-космических сил, более 10 тыс. человек личного состава Вооруженных сил.

Целью мероприятий является «отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ». В ходе учений будет проверена готовность сил ВМФ к защите национальных интересов страны.

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