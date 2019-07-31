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Масштабные учения российских ВВС пройдут в августе на юге страны

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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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Более 100 самолетов и вертолетов примут участие в масштабных учениях, которые пройдут с 6 по 16 августа на юге России. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

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Согласно сообщению, самолеты и вертолеты оперативно-тактической и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО будут задействованы в плановом двустороннем учении по управлению авиацией и войсками ПВО с боевой стрельбой, пишет ТАСС.

География учений — от Крыма до Каспийского моря, от Абхазии до Астраханской области. В рамках учений авиация будет выведена из-под удара условного противника, будет отражен ракетный удар и атакован «неприятель».

Предположительно, используют около 300 зенитных управляемых ракет, произведут более 2,5 тыс. выстрелов зенитной артиллерии. Кроме того, совместно с шестью кораблями Черноморского флота авиация отразит атаку крылатыми ракетами.

30 июля стало известно, что воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2019 году проведут на территории Центрального военного округа и других регионов страны самые масштабные учения в своей новейшей истории.

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