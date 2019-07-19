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Бой советского и американского танков в Польше сняли на видео

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Фото: РЕН ТВ
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В интернете появилось видео, на котором запечатлен учебный танковый бой между Abrams и Т-72М, точнее, его лицензионной копии PT-91 Twardy. Сражение смоделировали на полигоне вблизи населенного пункта Бемово Пески в Польше.

Как сообщает «Российская газета», учебный бой состоялся 13 июля. В нем помимо польских частей приняли участие военнослужащие США, Хорватии, Румынии и Великобритании.

Т-72 «Урал» — советский танк, состоящий на вооружении стран СНГ. Экспортировался в государства Варшавского договора, а также в Финляндию, Индию, Иран, Ирак и Сирию.

M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года, находится на вооружении у ряда государств, включая Саудовскую Аравию.

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