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ВДВ проведут самую масштабную высадку за 38 лет

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2019 году проведут на территории Центрального военного округа и других регионов страны самые масштабные учения в своей новейшей истории.

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В частности, несколько важных этапов маневров запланированы в Арктике: на территории от Новой Земли до Новосибирских островов будут действовать мотострелковые бригады. Сейчас для учений готовится инфраструктура, создаются портовая и причальная зоны для переброски войск.

Как рассказали источники «Известий» в Минобороны, массированная высадка пройдет в рамках отработки одного из эпизодов стратегических учений «Центр-2019». В маневрах, назначенных на сентябрь, примут участие подразделения нескольких бригад и дивизий ВДВ.

В ходе учений будет отрабатываться оперативное усиление группировки российских войск, а также действие легких сил и высадка парашютных и вертолетных десантов в условиях горно-равнинной местности.

Впервые с советских времен экипажи военно-транспортной авиации и десантники до последнего не будут знать, в какой район они направятся. За всю историю российской крылатой пехоты масштабные маневры с высадкой вслепую проводились только один раз — в 1981 году.

Подробнее — в материале «Известий»:

Задание вслепую: ВДВ готовят самую масштабную высадку за 38 лет

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