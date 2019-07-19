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Появилось видео ракетных стрельб в Черном море

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море. Видео маневров опубликовал телеканал «Звезда» 19 июля.

Противокорабельный ракетный комплекс обнаружил в море суда условного противника и выпустил по ним ракеты-мишени «Прогресс». Корабельные силы запеленговали ракеты средствами обнаружения и успешно уничтожили ракетами зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Штиль».

На время проведения маневров морской полигон был закрыт для судоходства, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

Ранее в июне американские СМИ назвали «Утес» убийцей кораблей благодаря переоснащению комплекса новейшими дальнобойными и маневренными ракетами.

18 июля летчики авиационного полка армии ВВС и ПВО ЮВО перехватили «противника» в небе над Ростовской областью.

15 июля в акватории Японского моря прошли учения Тихоокеанского флота. Корабли Приморской флотилии атаковали надводную цель крылатыми ракетами «Москит».

Также в этом году продут в 2019 году специальные учения ВМФ России, которые проверят способность флота снабжать военные базы, развернутые вдоль Северного морского пути.

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