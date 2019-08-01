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В Балтийском море началось учение «Океанский щит – 2019»

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Оперативное учение «Океанский щит – 2019» началось в четверг, 1 августа, в акватории Балтийского моря. Участие в тренировке принимают около 50 кораблей судов, сообщили в Минобороны России.

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«Замыслом учения предусматривается отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Отмечается, что в рамках учения планируется проверить готовность сил Военно-морского флота (ВМФ) к защите национальных интересов России. Основу корабельной группировки составляют суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде.

«Всего привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, 10 634 человека личного состава Вооруженных сил России», — добавляется в тексте.

11 июля около 2,5 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения десантировались в восточной части Крыма на двух площадках в рамках совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА).

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