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Лавров обвинил НАТО в нежелании разрабатывать меры доверия вместе с Россией

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Отсутствие ответа со стороны НАТО на предложения России по вопросам безопасности и укреплению мер доверия свидетельствует о нежелании альянса сотрудничать с Москвой для деэскалации напряженности. Об этом во вторник, 3 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.

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По словам Лаврова, более года назад Россия вносила на рассмотрение НАТО различные предложения по вопросам безопасности и укрепления доверия. Ответ на эти предложения не получен до сих пор.

«Из этого мы делаем вывод о том, что в планы НАТО не входит разрабатывать и осуществлять вместе с нами конкретные меры деэскалации и укрепления доверия», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, 29 февраля, министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак объявил о старте крупнейших учений НАТО Defender Europe. По его словам, в них примут участие около 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. из США. Первые солдаты армии США уже перешли границу Польши.

4 февраля Лавров заявил, что Россия будет реагировать на учения НАТО. Он отметил, что с учетом количества американских войск и техники, которые будут переброшены в Европе, «любой нормальный военный» и «любой нормальный политик» должен понимать неизбежность ответных мер со стороны России.

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