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Пентагон оценил вероятность военного конфликта с Россией в Арктике

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Вероятность настоящего физического столкновения США и России в арктическом регионе пока маловероятна, заявил 3 марта и.о. замминистра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон.

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«В настоящий момент, согласно нашей оценке, потенциал для конфликта [в Арктике] в краткосрочной перспективе является низким», — цитирует его ТАСС.

При этом представитель Пентагона подчеркнул, что Москва и Вашингтон находятся в состоянии соперничества в Арктике.

США неоднократно заявляли о желании укрепить свои позиции в Арктике и сетовали, что Россия в этом их опережает.

В сентябре прошлого года бывший директор Центра Латинской Америки при организации «Атлантический совет» Питер Шехтер заявил, что Запад проигрывает России и Китаю в «битве» за Арктику.

Москва не раз призывала не милитаризировать регион и не усложнять там обстановку.

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