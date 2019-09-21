В США посетовали на свой проигрыш России в Арктике

Запад проигрывает России и Китаю в «битве» за Арктику, пишет бывший директор Центра Латинской Америки при организации «Атлантический совет» Питер Шехтер в статье для The Hill.

По мнению американского эксперта, Арктика может стать еще одним источником международной напряженности, а заявление президента США Дональда Трампа о желании купить Гренландию хоть и насмешило многих, вполне объяснимо.

Шехтер уверен: западные державы сильно отстают в гонке за Арктику, богатую природным газом и редкоземельными минералами стоимостью в $1 трлн.

Он отмечает, что, несмотря на желание Вашингтона усилить позиции в регионе, Штаты пока заняли выжидательную позицию. Недостаточными эксперт называет и усилия по укреплению в Арктике Канады и ЕС.

«Между тем другие страны проявили куда больше дальновидности. Россия — страна с самой длинной арктической границей — расширила свое военное присутствие и осуществила инвестиции в газовую и нефтяную инфраструктуру региона», — пишет Шехтер.

Кроме того, он указывает на усиление Китая в Арктике, который активно сотрудничает с Москвой и заключает двусторонние соглашения о развитии региона.

Всё это, по мнению Шехтера, дает России и Китаю возможность устанавливать правила игры и доступа к Арктике.

«Чтобы избежать ненужных конфронтаций, Запад должен усилить свою активность», — уверен он.



В июле сообщалось, что США создадут военный порт для «сдерживания» России в Арктике.

При этом ранее МИД РФ указывал на попытку Вашингтона превратить Арктический регион в театр военных действий и усилить в нем напряженность.