Россия развернула С-400 в Арктике

Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Северного флота РФ.

«Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружен на новые комплексы ПВО С-400», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Ранее на вооружении полка Северного флота стояли ПВО С-300. Для работы с новыми системами личный состав полка прошел переобучение и готов заступить на боевое дежурство.

Перевооружение на С-400 значительно увеличит зону контролируемого воздушного пространства в Арктике.

12 сентября в Минобороны был досрочно передан новый полковой комплект С-400. Торжественная церемония прошла в Астраханской области на территории полигона Капустин Яр.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. Время развертывания из походного положения составляет пять минут.