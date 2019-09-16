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Россия развернула С-400 в Арктике

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Северного флота РФ.

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«Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружен на новые комплексы ПВО С-400», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Ранее на вооружении полка Северного флота стояли ПВО С-300. Для работы с новыми системами личный состав полка прошел переобучение и готов заступить на боевое дежурство.

Перевооружение на С-400 значительно увеличит зону контролируемого воздушного пространства в Арктике.

12 сентября в Минобороны был досрочно передан новый полковой комплект С-400. Торжественная церемония прошла в Астраханской области на территории полигона Капустин Яр.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. Время развертывания из походного положения составляет пять минут.

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