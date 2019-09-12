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Минобороны досрочно получило новый полковой комплект С-400 «Триумф»

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Российские военные получили новый полковой комплект системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф». Об этом сообщили в четверг, 12 сентября, в пресс-службе АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

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«АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России первый в 2019 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», — приводит сообщение «Интерфакс».

Торжественная церемония прошла в Астраханской области на территории полигона Капустин Яр, уточняет RT.

Ранее в этот же день помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Джулиан Болл заявил, что российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.

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