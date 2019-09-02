Турция допустила закупку дополнительной партии С-400

Анкара может закупить у Москвы дополнительную партию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 2 сентября.

«Сегодня нам нужно больше систем, пока мы не можем производить свои. И если мы можем купить у США — мы купим Patriot. Если нет, то мы купим еще С-400», — цитирует турецкого министра «РИА Новости».

Россия и Турция заключили договор о поставках С-400 в 2017 году. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган называл эту сделку важнейшим соглашением в современной истории своей страны и выражал надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

Поставки начались 12 июля 2019 года, а к 26 июля завершился их первый этап. Транспортный самолет с элементами систем второй батареи приземлился на турецкой авиабазе Мюртед 27 августа.

По данным СМИ, по действующему контракту поставки завершатся до конца года. Обучать работе с ЗРК турецких военных будут с 1 сентября 2019 года до 2 января 2020 года.

Сделку Москвы и Анкары не одобрили в Вашингтоне. США начали угрожать Турции санкциями за приобретение российской техники, а позднее исключили из программы по производству истребителей F-35. Как поясняли в Белом доме, американский истребитель не может сосуществовать с российской «платформой сбора разведданных».

Кроме того, президент США Дональд Трамп отказался продавать Анкаре F-35. Эрдоган назвал такое решение грабежом, напомнив, что Турция уже заплатила за истребители.