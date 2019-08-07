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Источник анонсировал завершение поставок Турции С-400 до конца 2019 года

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Фото: TASS/Zuma
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Россия планирует закончить поставки систем ПВО С-400 по контракту с Турцией до конца 2019 года. Об этом заявил информированный источник агентства «Интерфакс».

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Точной даты начала второго этапа собеседник журналистов не назвал, но заявил, что он состоится в текущем году.

В конце июля глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что второй этап поставок С-400 в Турцию состоится в ближайшие месяцы.

Первый этап поставок в Турцию элементов С-400 завершился 25 июля.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля. Изначально планировалось, что они продлятся до апреля 2020 года. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту сделку важнейшим соглашением в современной турецкой истории и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

Москва и Анкара заключили договор о поставках С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.

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