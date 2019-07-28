Глава ФСВТС назвал сроки второго этапа поставок С-400 в Турцию

Второй этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Поставки состоятся в установленные графиком сроки — в ближайшие месяцы», — цитирует Шугаева «Интерфакс».

Первый этап поставок в Турцию элементов С-400 завершился 25 июля.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту сделку важнейшим соглашением в современной турецкой истории и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

Москва и Анкара заключили договор о поставках С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.