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Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400

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Фото: TASS/Zuma
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Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.

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По данным издания, члены конгресса предлагают ввести ограничения в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Ранее Вашингтон уже анонсировал прекращение участия Анкары в программе по производству истребителей пятого поколения F-35, однако сроки введения других ограничений не озвучил.

Журналисты утверждают, что Трамп не хочет торопиться с введением санкций на фоне попыток отговорить Турцию от операции на севере Сирии против курдов, который поддерживают американские власти.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, что вызвало бурю недовольства со стороны США. Вашингтон пригрозил Турции серьезными последствиями и призвал отказаться от российского вооружения в пользу американского.

Турецкая сторона от сделки с РФ не отказалась, и поставки С-400 в Турцию начались 12 июля.

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