В НАТО заявили об отсутствии планов включать турецкие С-400 в систему ПВО альянса

НАТО не намерена включать закупленные Турцией российские зенитные ракетные системы С-400 в оборонные системы альянса. Об этом заявил в пятницу, 2 августа, на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«У нас нет планов интегрировать С-400 в систему НАТО», — сказал он.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года. Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО «должно быть счастливо», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.