Госдеп США не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400

В Госдепартаменте США не стали комментировать возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Представитель ведомства напомнил, что американские санкции против Китая в связи с покупкой ЗРК были введены через несколько месяцев после получения Пекином С-400, пишет «РИА Новости».

До принятия решения Госдеп не будет обсуждать возможные санкции. Кроме того, в ведомстве отметили, что по-прежнему привержены стратегическим отношениям с Турцией.

26 июля президент Турции Тайип Эрдоган ответил на ультиматум США в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов, напоминает «Газета.ru».

16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок истребителей грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд, и четыре самолета уже поставлены.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года. Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО «должна быть счастлива», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.