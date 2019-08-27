Турецких военных обучат обращению с С-400 до январе 2020 года

Генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что обучение турецких военных обращению с российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400 будет проходить в период с 1 сентября 2019 года по 2 января 2020 года. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает ТАСС.

«С 1 сентября начинается обучение турецких военнослужащих с окончанием в конце года, 2 января — плановый срок окончания обучения. После этого Турецкая Республика сможет использовать по своему прямому назначению систему С-400», — отметил Новиков в ходе осмотра экспозиции концерна в рамках авиасалона МАКС-2019 вместе с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее 27 августа Путин и Эрдоган посмотрели на Международном авиационно-космическом салоне летную программу, в которой были представлены новейшие российские истребители пятого поколения Су-57.

Путин выразил надежду, что в Анкаре проявят интерес к российской авиатехнике. Он отметил, что видит новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества в сфере авиационной промышленности, которое, вероятно, «заинтересует турецких партнеров». Российский президент добавил, что глубоко ценит международное внимание к МАКСу.

Москва и Анкара заключили договор о поставках С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. В частности, Вашингтон исключил Турцию из программы по производству истребителей F-35. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.