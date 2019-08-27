Путин и Эрдоган понаблюдали за полетами Су-57 на МАКСе

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган посмотрели на Международном авиационно-космическом салоне летную программу, в которой были представлены новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. Об этом во вторник, 27 августа, пишет «Интерфакс».

Кроме того, в программе впервые был представлен опытный образец среднемагистрального самолета МС-21-300, а также первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности.

Ранее во вторник Путин выразил надежду, что в Анкаре проявят интерес к российской авиатехнике. Он отметил, что видит новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества в сфере авиационной промышленности, которое, вероятно, «заинтересует турецких партнеров». Российский президент добавил, что глубоко ценит международное внимание к МАКСу.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч. Ранее в августе в Сети появилось видео, на котором Су-57 выполняет эффектные трюки.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Участие в нем примут около 30 стран. Ожидается, что мероприятие посетят порядка 500 тыс. человек. С 30 августа по 1 сентября более 300 дополнительных электричек будет ходить до авиационно-космического салона.